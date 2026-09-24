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美股週四（24日）開盤後主要指數齊跌，美債殖利率持續走高，加上甲骨文一開盤就下挫5％帶頭領跌，即將登場的川習會並未給華爾街帶來太多激勵。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌241.21點或0.47％；標普500指數下跌30.77點或0.40％；那斯達克指數下跌170.597點或0.65％；費城半導體指數下跌196.51點或1.57％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.98％、輝達下跌1.24％。記憶體類股方面，美光下跌2.47％、Sandisk下跌3.55％，SK海力士ADR股價也下跌1.93％。根據《CNBC》報導，彭博引述知情人士的話披露，甲骨文援引不可抗力條款，以保護自身免受在新墨西哥州建設的資料中心項目延期的影響，消息傳出後，甲骨文一開盤股價就下跌超過5％。另一方面，30年期美國公債殖利率觸及5.446％，創下2004年6月以來的新高。10年期美國公債殖利率也飆升至5.15％，接近2007年7月以來的最高水準。與此同時，油價持續上漲，國際布蘭特原油盤中上漲超過2％，來到每桶105美元左右，美國西德州原油也漲到每桶超過93美元。以上因素加總，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員預期美國聯準會在10月再次升息的可能性超過70％。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）策略師在週四的報告中指出，他們的基本情境預測為能源中斷情況仍相對有限，且通膨衝擊不足以廣泛或持續到讓整體經濟成長失速。瑞銀策略師表示，「我們繼續建議為股市進一步上漲進行佈局。不過，最近的市場波動顯示，由於投資人對地緣政治發展、通膨、政府債務以及AI資本支出的永續性等一系列風險仍感到擔憂，市場波動很可能持續下去。我們認為，在保持投資的同時，建立投資組合的韌性也同樣重要」。