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日本星達拓男團WEST.上月底才宣布藤井流星、小瀧望2人退出團體，沒想到才過一個月，公司今（24）日再拋出震撼彈，宣布團體將在9月30日結束活動，等於說距離他們最後的活動時間，只剩下短短的一週，讓粉絲感到相當錯愕。WEST.在8月30日才宣布藤井流星與小瀧望將退出團體，並表示剩下5位成員會繼續討論團體未來發展，雖然當時許多人猜測WEST.不會繼續活動了，但是沒想到說再見的日子來得這麼快。經紀公司STARTO今日發聲，WEST.重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、濵田崇裕5人跟公司討論過許多次，但因為大家對未來的規劃以及發展方向不太一樣，最後決定9月30日結束WEST.的團體活動。WEST.由關西Jr.成員組成，2013年底至2014年初的東京巨蛋演出中，先由中間淳太、桐山照史、重岡大毅、小瀧望4人宣布出道，之後加入濵田崇裕、神山智洋、藤井流星，以7人體制展開活動；2014年4月23日，團體以「ジャニーズWEST」名義正式出道，後來隨事務所改名成為WEST.，走過12年的日子。