中華職棒37年戰況白熱化，中信兄弟今（24）日遭到樂天桃猿逆轉，以5：6吞敗，終止近期的8連勝；統一7-ELEVEn獅以4：2擊退味全龍，富邦悍將則以8：0完封台鋼雄鷹。兄弟今日不僅終止連勝，也無法點亮下半季封王魔術數字「M6」，且與桃猿勝差僅剩下1.5場，雙方明（25）日將再度上演「天王山」之戰。悍將目前在全年戰績以半場勝差領先獅隊，排名仍咬得非常緊；雄鷹全年戰績、下半季淘汰指數都歸零，晉級季後賽機率已微乎其微。
桃猿中斷兄弟8連勝 悍將、獅隊都贏球
兄弟今日與桃猿展開「天王山」之戰，前5局雙方皆無分數進帳，6局上兄弟突破威能帝投球，單局3支安打攻下2分，7局上兄弟再度攻破桃猿牛棚，取得5：0領先。眼看兄弟有望創下9連勝，桃猿卻在7局下、8局下展開反擊，林泓育在7局下掌握勝騎士（Mario Sanchez）失投球，一棒敲出3分砲，8局下桃猿3支安打加上兄弟的失誤再灌進3分逆轉，終場就以6：5險勝兄弟，中斷兄弟8連勝。
悍將與雄鷹今日在大巨蛋交手，悍將在2局上從威鳳山（Wilmer Font）手中攻下2分，5到8局再攻下6分，加上先發投手魔力藍（Shawn Morimando）7局無失分好投，以及牛棚林家勝、張瑞麟聯手壓制，最終悍將以8：0完封雄鷹。獅隊與龍隊則在亞太球場交手，前2局獅隊各得1分取得2：0領先，龍隊則在5局上突破周彥農投球，將比分扳平成2：2。關鍵7局下，獅隊從龍隊牛棚手中打下2分致勝分，終場就以4：2擊退龍隊。
兄弟無法點亮下半季「M6」 悍將、獅隊全年戰績持續緊咬
經過三地激戰，排名雖然未出現變動，但各隊勝差已產生微妙消長。兄弟今日輸球，不僅中斷8連勝，也無法點亮下半季封王魔術數字「M6」，且與排名第2的桃猿勝差縮小至1.5場。雙方明日將再度交手，若桃猿再奪勝，勝差將縮小至半場；若兄弟能扳回一城，雙方勝差將再度回到2.5場。
全年戰績方面，由於悍將、獅隊今日皆贏球，悍將依然以半場勝差暫居全年戰績第2名。明日對戰組合相同，悍將目標拉開與獅隊勝差，獅隊則是瞄準超車悍將。此外，雄鷹今日敗給悍將後，全年戰績與下半季淘汰指數皆已歸零，本季要打入季後賽基本上已無望。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月24日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月24日賽後）：
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兄弟今日與桃猿展開「天王山」之戰，前5局雙方皆無分數進帳，6局上兄弟突破威能帝投球，單局3支安打攻下2分，7局上兄弟再度攻破桃猿牛棚，取得5：0領先。眼看兄弟有望創下9連勝，桃猿卻在7局下、8局下展開反擊，林泓育在7局下掌握勝騎士（Mario Sanchez）失投球，一棒敲出3分砲，8局下桃猿3支安打加上兄弟的失誤再灌進3分逆轉，終場就以6：5險勝兄弟，中斷兄弟8連勝。
悍將與雄鷹今日在大巨蛋交手，悍將在2局上從威鳳山（Wilmer Font）手中攻下2分，5到8局再攻下6分，加上先發投手魔力藍（Shawn Morimando）7局無失分好投，以及牛棚林家勝、張瑞麟聯手壓制，最終悍將以8：0完封雄鷹。獅隊與龍隊則在亞太球場交手，前2局獅隊各得1分取得2：0領先，龍隊則在5局上突破周彥農投球，將比分扳平成2：2。關鍵7局下，獅隊從龍隊牛棚手中打下2分致勝分，終場就以4：2擊退龍隊。
兄弟無法點亮下半季「M6」 悍將、獅隊全年戰績持續緊咬
經過三地激戰，排名雖然未出現變動，但各隊勝差已產生微妙消長。兄弟今日輸球，不僅中斷8連勝，也無法點亮下半季封王魔術數字「M6」，且與排名第2的桃猿勝差縮小至1.5場。雙方明日將再度交手，若桃猿再奪勝，勝差將縮小至半場；若兄弟能扳回一城，雙方勝差將再度回到2.5場。
全年戰績方面，由於悍將、獅隊今日皆贏球，悍將依然以半場勝差暫居全年戰績第2名。明日對戰組合相同，悍將目標拉開與獅隊勝差，獅隊則是瞄準超車悍將。此外，雄鷹今日敗給悍將後，全年戰績與下半季淘汰指數皆已歸零，本季要打入季後賽基本上已無望。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月24日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|53
|31-22-0
|0.585
|-
|2
|樂天桃猿
|50
|28-22-0
|0.560
|1.5
|3
|統一獅
|52
|27-25-0
|0.519
|3.5
|4
|味全龍
|51
|24-27-0
|0.471
|6
|5
|富邦悍將
|51
|23-28-0
|0.451
|7
|6
|台鋼雄鷹
|51
|21-30-0
|0.412
|9
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|111
|63-48-0
|0.568
|-
|2
|富邦悍將
|111
|57-54-0
|0.514
|6
|3
|統一獅
|111
|56-54-1
|0.509
|6.5
|4
|樂天桃猿
|110
|52-56-1
|0.481
|9.5
|5
|台鋼雄鷹
|111
|51-59-2
|0.464
|11.5
|5
|中信兄弟
|112
|51-59-2
|0.464
|11.5