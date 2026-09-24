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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月24日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 53 31-22-0 0.585 - 2 樂天桃猿 50 28-22-0 0.560 1.5 3 統一獅 52 27-25-0 0.519 3.5 4 味全龍 51 24-27-0 0.471 6 5 富邦悍將 51 23-28-0 0.451 7 6 台鋼雄鷹 51 21-30-0 0.412 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月24日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 111 63-48-0 0.568 - 2 富邦悍將 111 57-54-0 0.514 6 3 統一獅 111 56-54-1 0.509 6.5 4 樂天桃猿 110 52-56-1 0.481 9.5 5 台鋼雄鷹 111 51-59-2 0.464 11.5 5 中信兄弟 112 51-59-2 0.464 11.5

中華職棒37年戰況白熱化，中信兄弟今（24）日遭到樂天桃猿逆轉，以5：6吞敗，終止近期的8連勝；統一7-ELEVEn獅以4：2擊退味全龍，富邦悍將則以8：0完封台鋼雄鷹。兄弟今日不僅終止連勝，也無法點亮下半季封王魔術數字「M6」，且與桃猿勝差僅剩下1.5場，雙方明（25）日將再度上演「天王山」之戰。悍將目前在全年戰績以半場勝差領先獅隊，排名仍咬得非常緊；雄鷹全年戰績、下半季淘汰指數都歸零，晉級季後賽機率已微乎其微。兄弟今日與桃猿展開「天王山」之戰，前5局雙方皆無分數進帳，6局上兄弟突破威能帝投球，單局3支安打攻下2分，7局上兄弟再度攻破桃猿牛棚，取得5：0領先。眼看兄弟有望創下9連勝，桃猿卻在7局下、8局下展開反擊，林泓育在7局下掌握勝騎士（Mario Sanchez）失投球，一棒敲出3分砲，8局下桃猿3支安打加上兄弟的失誤再灌進3分逆轉，終場就以6：5險勝兄弟，中斷兄弟8連勝。悍將與雄鷹今日在大巨蛋交手，悍將在2局上從威鳳山（Wilmer Font）手中攻下2分，5到8局再攻下6分，加上先發投手魔力藍（Shawn Morimando）7局無失分好投，以及牛棚林家勝、張瑞麟聯手壓制，最終悍將以8：0完封雄鷹。獅隊與龍隊則在亞太球場交手，前2局獅隊各得1分取得2：0領先，龍隊則在5局上突破周彥農投球，將比分扳平成2：2。關鍵7局下，獅隊從龍隊牛棚手中打下2分致勝分，終場就以4：2擊退龍隊。經過三地激戰，排名雖然未出現變動，但各隊勝差已產生微妙消長。兄弟今日輸球，不僅中斷8連勝，也無法點亮下半季封王魔術數字「M6」，且與排名第2的桃猿勝差縮小至1.5場。雙方明日將再度交手，若桃猿再奪勝，勝差將縮小至半場；若兄弟能扳回一城，雙方勝差將再度回到2.5場。全年戰績方面，由於悍將、獅隊今日皆贏球，悍將依然以半場勝差暫居全年戰績第2名。明日對戰組合相同，悍將目標拉開與獅隊勝差，獅隊則是瞄準超車悍將。此外，雄鷹今日敗給悍將後，全年戰績與下半季淘汰指數皆已歸零，本季要打入季後賽基本上已無望。