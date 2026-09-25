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都會區公園綠地禁烤肉 最高可罰6000元

騎樓、陽台烤肉也要注意 空污、交通違規恐挨罰

▲陽台能否烤肉，若居住在公寓大廈，則須視社區規約而定，確認是否禁止住戶在陽台、頂樓或中庭烤肉。（圖／記者周淑萍攝）

2026全台各縣市免費烤肉區、合法地點一覽

▲大佳河濱公園的「大直橋下指定區」，開放時間自 9 月 24 日下午 5 時起至 9 月 28 日午夜 12 時止。（圖／北市水利處）

▲台中清水區鰲峰山公園烤肉區：免費入場，設施完善，提供免費石桌、石椅及洗手台等，無需預約即可自由使用。（圖／台中市政府）

▲台南虎頭埤風景區有合法烤肉區，設有竹林烤肉區27組、湖濱烤肉區22組、探索烤肉區18組。（圖／虎頭埤風景區）

2026年中秋節就在今（25）日，四天連假一路到下週一（28日），許多民眾也準備出門烤肉。不過，近年考量環保，許多縣市已不開放公園、公共場域烤肉，僅剩部分合法區域限期開放。此外，在自家騎樓、陽台烤肉，也可能因產生濃煙或違反社區規約而被檢舉。對此，《NOWNEWS》今日新聞整理台灣各縣市合法烤肉地點，其中還有不少免費場域，提供民眾作為中秋連假出遊參考。全台許多公園都禁止烤肉、燃放鞭炮，包括台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣及澎湖縣等地，若在禁止區域違規烤肉，罰鍰多落在1200元至6000元之間。桃園市一般公園同樣禁止烤肉，違者可處500元至5000元罰鍰。在自家騎樓烤肉，若產生過多濃煙，造成空氣污染或影響鄰居，經勸導仍未改善者，可依《空氣污染防制法》處1200元以上、10萬元以下罰鍰。若濃煙遮蔽交通或妨礙通行，則依《道路交通管理處罰條例》可處1200元至2400元罰鍰。至於陽台能否烤肉，若居住在公寓大廈，則須視社區規約而定，確認是否禁止住戶在陽台、頂樓或中庭烤肉。台北市共有5處河濱公園指定區域可供烤肉，其中4處平時即開放，另1處為中秋連假限定。平時開放（全天）大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場。華中河濱公園：新店溪右岸華中橋下自行車道北側橋孔（P11橋柱旁廣場）。道南河濱公園：景美溪左岸恆光橋下游圓形廣場。成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場。中秋節加開（限時開放）大佳河濱公園：大直橋下指定區，開放時間為9月25日17時至9月28日24時。新北市共有6處河濱公園開放烤肉，除了1處常態開放外，中秋節再增加5處臨時烤肉區。平時開放（全年24小時）鹿角溪原住民主題部落公園：位於大漢溪左岸城林橋與柑園二橋間。中秋節加開（9月25日至9月28日，每日10時至22時）中山橋原住民族主題園區：位於新北市三重區中山橋下。八里文化公園：位於八里區博物館路與忠孝路交叉口。陽光橋下右岸萊茵公園：位於新店溪右岸萊茵公園陽光橋下。光復橋下賞鳥河濱公園：位於板橋區光復大橋下。福和橋下永和公園：位於永和區福和橋下。注意：新北市其他河濱區域全面禁止烤肉，臨時烤肉區不得直接在地面或設施上生火。桃園市一般公園綠地全面禁止烤肉，合法公共場域則有虎頭山公園烤肉區。開放地點：虎頭山公園烤肉區，設有54個烤肉爐位。開放時間：每日11時至17時。費用與預約：免費入場使用，採現場登記制，每日10時30分起至旅遊資訊站服務台換證辦理登記。台中市為推廣淨零碳排與綠色生活，全市公園、綠地及園道一律禁止烤肉及野炊，僅開放2處指定地點，其中1處免費。清水區鰲峰山公園烤肉區：免費入場，設施完善，提供免費石桌、石椅及洗手台等，無需預約即可自由使用。北屯中正露營區：合法烤肉地點，但需收費，全票每人60元。台南市所有公園內全面禁止烤肉、燃放鞭炮及施放天燈，違規可處1200元以上、6000元以下罰鍰。虎頭埤風景區：設有竹林烤肉區27組、湖濱烤肉區22組、探索烤肉區18組。入場門票100元，台南市民80元；使用烤肉區桌椅或爐位、電力，每組收費200元。電力僅提供電扇及手機充電使用。9月25日至27日延長園區開放至20時。高雄市所有公園內全面禁止烤肉，雖然有幾處推薦烤肉景點，但多數需要付費。澄清湖風景區：烤肉爐每爐收取150元，預訂烤肉爐請洽金獅湖管理站，車輛停放需另收停車費。高雄市民持身分證可免費入園。其他合法場地：高雄花卉農園中心（需付烤肉費）、高雄市立社會教育館（需收場地費，每人30元）、高雄農場（需收入園門票，成人80元）。屏東西市場於9月25日至28日舉辦中秋系列活動，其中9月27日安排限量30組烤肉席次，並提供澎湖鮮蚵。口湖鄉公所主辦大型中秋烤肉活動，需事前報名。活動期間將雲143鄉道封路約1公里，打造「烤肉街」，活動時間為下午5時至晚上9時，並提供白鰻、牡蠣等食材。