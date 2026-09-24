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▲川普與習近平在會晤前發表談話。（圖／美聯社／達志影像）

中國國家主席習近平當地時間24日早上10時5分左右抵達白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會晤，這是習近平時隔11年再次赴美進行國事訪問，也是今年第二次川習會。川普與夫人梅蘭妮亞在門口迎接習近平夫婦，雙方看起來頗為熱情，短暫打招呼與供現場記者拍照後，四人隨即步入白宮。川普在白宮廳內致詞時對習近平表達歡迎，指出習近平成為首位對美國進行第二次國事訪問的中國領導人。川普重申自己與習近平之間擁有「偉大的友誼」，並稱其友誼建立在相互尊重與兩國人民的共同利益基礎之上，這也是川普第一次在白宮與習近平見面。川普強調今年是美國建國250週年，相當具有歷史意義，並預告明天將帶習近平在美國國檔案館參觀文物。川普接著細數自己今年之前與習近平會晤時所取得的一系列經貿成就，並提到在接下來的會議中將討論經貿與AI等領域的關鍵議題。川普表示，如果美中能聚焦在共同的利益上，相信「我們將能取得了不起的成就」，並提到美國與中國在二次世界大戰中曾是堅實的盟友，表示自己將繼續與習近平合作，「共同開創美好的未來」。習近平在致詞時則表示，很高興來到美國進行國事訪問，感謝川普夫婦給予的熱情款待，「我代表14億中國人民向美國人民致以問候，向美國建國250週年致以熱烈祝賀」。習近平強調，中國與美國都是偉大的國家，中國人民與美國人民都是偉大人民，稱自己這次訪問是為了增進友誼、促進合作、提高兩國人民福祉而來。習近平提到在川普上次訪問北京時，兩人一致同意中美建立戰略性穩定關係，將會繼續與川普攜手努力，讓中美關係維持穩定，行以致遠。習近平表示，中國大門永遠敞開，歡迎有意來華投資經商的美國企業，「我們希望中國企業在美國也能得到公平對待」。習近平提到AI時指出中國和美國都是人工智慧領域的領先國家，既有能力也有責任發展和管理人工智慧造福人類，並確保人工智慧的發展始終處於人類的控制之下，服務於人民的福祉。習近平重申要加強溝通，雖然中美國情不同，但透過坦誠對話便能逐漸建立良好關係，讓兩國在各領域擴大交流。習近平也再度提起修昔底德陷阱，強調中美之間存在競爭是正常的，但應該要保持良性競爭，共同管控好衝突。習近平最後也提到二戰，強調與美國共同作戰的歷史不會被忘記，未來5年目標邀請10萬名年輕美國人民前往中國留學，並宣布兩隻大熊貓將在未來幾天落戶亞特蘭大的動物園與美國人民見面。習近平強調中國的民族復興與美國再次偉大可以並存，兩者並不衝突，希望能與美國共同合作打造更好的世界。兩人致詞結束後，隨即共同在現場欣賞儀隊與閱兵表演。