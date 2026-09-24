我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普國宴菜單曝光！（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普美東時間24日晚間，將為到訪的中國國家主席習近平夫婦舉辦國宴款待，白宮證實這場盛宴由第一夫人梅蘭妮亞親自督軍籌備，從菜單設計到會場布置，皆展現十足用心，堪稱這趟國是訪問的壓軸重頭戲。根據白宮公布，這場國宴出席者除了雙方代表團之外，還將涵蓋商界領袖與政府官員。《南華早報》引述知情人士報導指出，一小批中國企業執行長已陸續抵達華盛頓，值得注意的是，這批企業高層並未隨正式參訪團一同出行，而是選擇分別前往，行程安排相當低調。根據彭博資訊報導，這次國宴菜單以美國在地食材為主軸，同時巧妙融入不少中國元素，展現深意十足的外交巧思：首先在餐前，將以Schramsberg「Blanc De Noir」氣泡酒揭開序幕，特別藉此致敬1972年時任美國總統尼克森與中國總理周恩來，當年在北京舉行的歷史性「和平祝酒」場景，別具歷史意義。：南瓜濃湯，搭配野生蘑菇燉菜，佐以香脆義式培根，並淋上蔥油，中西合璧的風味組合相當講究。：芝麻脆皮海鱸魚，搭配燉小白菜與烤茄子，佐以香草青醬，同樣展現東西方食材交融的巧思。：香草Crémeux（法式奶油醬）搭配白宮蜂蜜冰淇淋，佐以核桃杏仁奶油與酸櫻桃果醬，畫下甜美句點。除了餐點安排，正式晚宴期間還將穿插多場精彩表演助興，壓軸嘉賓由曾於2025年總統就職典禮上登台演出的知名男高音Christopher Macchio擔綱，備受期待。當晚現場也將安排美國海軍陸戰隊與美國陸軍的軍樂演出，陣容相當堅強，包括有「總統專屬」之稱的美國海軍陸戰隊軍樂團、「司令專屬」的美國海軍陸戰隊鼓號團，以及美國陸軍合唱團與美國陸軍弦樂團，齊聚一堂共襄盛舉。至於整體會場的花藝與裝飾風格，則以溫馨喜慶為主題精心打造，特別借用紅色在中國歷史文化中的吉祥寓意，花瓶中擺放著繁盛的紅色花卉，餐桌同步鋪設濃鬱的紅色桌布，並以大理花等花卉點綴裝飾，整體視覺呈現既隆重又不失溫馨的外交場合氛圍，展現美方接待來訪貴賓的十足誠意與細膩巧思。