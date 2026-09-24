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韓國啦啦隊女神李雅英在韓國失業了，負責接洽她韓國業務的經紀公司ONEPICKent，昨日突然宣布合作已結束，讓粉絲擔心是否會影響到她在台灣的工作，為此她的台灣經紀公司「一選台灣娛樂」，今（24）日稍早發聲，表示她在台灣的工作會正常進行，沒有任何異動。一選台灣娛樂稍早針對李雅英的活動安排發聲，公司強調，她在台灣的演藝經紀業務，從2025年9月起就統一由一選台灣娛樂負責管理，目前李雅英的各種工作規劃以及商演，全部都維持正常進行，並沒有任何異動。李雅英韓國經紀公司「ONEPICKent」昨日在社群發文，透露跟李雅英的合作關係已經結束，但未來無論李雅英在哪裡、以什麼樣的姿態發展，公司都會持續為她加油。消息一出，讓粉絲好奇她是否會將事業版圖全部ALL IN台灣。李雅英2023年底開始來台灣發展，之後加入富邦悍將啦啦隊，憑藉美豔累積高人氣，除了球場應援，也跨足參加綜藝與主持工作，在台灣發展得非常好。