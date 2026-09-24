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▲中國國家主席習近平當地時間24日早上10時5分左右抵達白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會晤，兩人在致詞結束後，共同在白宮玫瑰花園欣賞儀隊與閱兵表演。（圖／美聯社／達志影像）

中國國家主席習近平當地時間24日早上10時5分左右抵達白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會晤，兩人在致詞結束後，共同在白宮玫瑰花園欣賞儀隊與閱兵表演。雖然閱兵是白宮歡迎國事訪問來賓的慣例，但過去通常是在南草坪舉行，在玫瑰花園閱兵則相當罕見，對此，《BBC》直言川普為了歡迎習近平「煞費苦心」。在踏入玫瑰花園欣賞閱兵表演前，川普與習近平沿著白宮長廊漫步，經過展示著歷任美國總統肖像的總統「名人堂」，期間川普還特別指向了自己的肖像。之後軍樂隊成員站立於白宮西翼的屋頂上演奏，川普夫婦與習近平夫婦一同觀看其他身著殖民時期服飾的軍樂手表演。表演最後由一架B-2轟炸機和四架戰鬥機飛越白宮上空劃下句點。《BBC》報導指出，穿著軍裝的軍樂隊與軍儀隊在白宮西翼上方屋頂立正挺拔，手持美中兩國國旗，可說是極為罕見的景象，「這一極具視覺衝擊力的畫面，反映出川普為了習近平近十年來首次造訪白宮，正竭盡所能擺出最高規格的極致禮遇」。《BBC》報導分析，這次川習會或許無法達成太多重大新協議，但圍繞著習近平訪問的各類隆重活動，包括昨天接機時的歡迎儀式，已經遠遠超過了川普第二任期內對其他到訪國家元首的接待規格。