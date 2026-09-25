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▲孫千（左）、井柏然因為演出《早春晴朗》在台灣知名度大開，人氣沸騰。（圖／早春晴朗官博）

中國男神張凌赫、井柏然今年先後以劇集《逐玉》、《早春晴朗》在台灣翻紅，近日有記者詢問陸方是否有機會讓兩位男星和台灣年輕人交流，對此，國台辦表示：「他們參與兩岸青年交流活動是自然而然的事情。」在23日的國台辦例行記者會上，台灣記者提及張凌赫6月參加海峽論壇受到兩岸青年關注，近期《早春晴朗》在台灣熱播，主演井柏然和孫千同樣受到討論，詢問兩人未來是否有機會參與兩岸青年交流活動、與年輕人互動。針對提問，國台辦發言人朱鳳蓮答覆：「你提到的三位演員本身就是青年，他們參與兩岸青年交流活動是自然而然的事情。我們希望未來有更多機會，大陸青年演藝人員和台灣青年能夠以各種方式進行交流合作，一起融入兩岸融合發展進程，共享中國式現代化的發展機遇。」這段訪問在微博引起大批網友熱議，不少人對於張凌赫再度被台灣媒體提及感到有趣，「張凌赫就是厲害啊」、「優秀，作為粉絲滿滿的自豪感」、「要不國台辦舉辦一次青年演員到台交流考察團吧，我看台同胞望眼欲穿半年了」、「内娛難得出了個才貌雙全、品學兼優的張凌赫」、「能成為兩岸交流的橋樑，多麼值得驕傲的事」、「國家認可的國民偶像！」