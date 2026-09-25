賽後日媒《日刊體育》大動作發文，直指現場聚集大量中國球迷，「據推測，松島輝空被相機閃光燈干擾比賽。」還提到本月WTT澳門冠軍賽也出現相似狀況，指控中國球迷出奧步「已經不是第一次。」

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松島輝空大戰王楚欽 比賽發生意外插曲

松島輝空突然指著對面觀眾席，向裁判提出抗議，比賽短暫中斷後才恢復

日媒賽後發文指控中國球迷：用相機閃光燈干擾比賽

「決賽現場聚集大量中國球迷，據推測，當時發生類似本月WTT澳門冠軍賽期間出現的、因相機閃光燈干擾比賽的情況。」形同向中國球迷試圖影響比賽的「奧步」發出指控。

名古屋亞運桌球男團稍早迎來「中日世紀大戰」，靠著一哥張本智和連拿2點聽牌，19歲天才松島輝空第5點挺住壓力，終止中國男團挑戰9連霸偉業。但首局松島輝空大戰「世界球王」王楚欽場邊出現意外插曲，松島輝空疑似被閃光燈暗算攻擊，被迫喊出暫停，日本男團向8連霸中國隊發起挑戰，這是日本時隔44年再次闖入決賽，力爭繼1966年後、時隔60年奪下隊史第3面金牌。首場比賽由世界排名第3的松島輝空，對抗世界排名第1的「當今球王」王楚欽。松島輝空取得2局優勢後進入第3局，開局階段連丟4分，儘管追回2分，但分差隨後被拉大，當比數來到4：8時，，松島輝空再度追回2分，逼得王楚欽喊出暫停，最終該局由王楚欽11：9扳回一城。日媒賽後大動作發文，回顧該次意外，內文開頭就直言，《NOWNEWS》記者於23日至現場觀看團體賽，中國、日本球迷自動區隔開來，以球場作為分隔，分別坐在球場兩端，兩國之間的應援方式也截然不同，中國大動作歡呼、起鬨甚至搖大旗，日本則相對內斂，僅在得分時有整齊劃一的鼓掌，當天並未看到任何因閃光燈中斷比賽的狀況。