中華隊最終靠電競項目《永劫無間》，單日拿下1面銅牌，總獎牌數1金3銀11銅、15面獎牌，在官方獎牌榜排名連續3天下滑，目前已經被擠到45個參賽國中的第18位，

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李智凱、唐嘉鴻無緣奪牌 中華隊靠電競進帳1銅

晚間則有李智凱、唐嘉鴻與蕭佑然3位好手出戰，可惜都未能排進前3。

滑板成最大亮點 男女有望挑戰一日雙金

中國單日橫掃32金 游泳隊至今44面獎牌

中國單日竟狂掃32面金牌，金牌數率先達到80面，總獎牌數也從23日的78面，大幅提升到130面。目前亞運才打完5天，中國光是靠游泳項目就一共拿下25金10銀9銅，展現壓倒性實力，此外分門別類、細項繁多的武術項目，至今也奪下12面金牌。

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 80 30 20 130 2 日本 20 34 37 91 3 韓國 10 12 28 50 4 哈薩克 8 8 9 25 5 烏茲別克 6 12 8 26 6 伊朗 6 10 4 20 7 泰國 5 4 7 16 8 香港 4 10 9 23 9 北韓 3 3 3 9 10 巴林 3 2 0 5 18 台灣 1 3 11 15

2026年第20屆愛知名古屋亞運第5天賽程結束，落後於第17澳門的1金4銀1銅。目前排名榜首的中國，24日又靠游泳項目大發神威，單日竟豪奪32面金牌，總獎牌數也正式突破130面。中華隊本日多兵作戰，男子10公尺空氣手槍、定向飛靶混合都無緣決賽，擊劍好手葛屹盧、李讓雙雙止步16強，籃球3對3中華男女籃挺過中午附加賽，但晚間8強分別敗給韓國與菲律賓，中華隊24日最終靠電競項目最早開打的《永劫無間》，打進4強確定斬獲獎牌，但因提前遭遇「大魔王」中國，最終抱憾奪銅。單日最大亮點，仍屬滑板公園式項目，女子組14歲林逸凡與男子組12歲辜泳諺，都以分組第1、總排名第2之姿闖進決賽，25日挑戰一日雙金成就，此外舉重名將、前奧運金牌得主郭婞淳，也即將在晚間的女子61公斤級登場，有望為中華隊再添獎牌。24日最大贏家仍是中國，由於游泳個人項目持續熱戰，排名第2的日本，24日則進帳5面金牌，總獎牌數也來到91面，25日極高機率成為繼中國後、第2支獎牌數破100面的強權國家，第3的韓國則拿到2金，金牌數也破10面、總獎牌數達到50面。