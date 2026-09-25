2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（25）日展開超級循環賽（複賽），中華隊於台灣時間下午17點30分，在岡崎中央球場交手中國隊。此役是中華隊爭金之路絕對要拿下的一場比賽，贏球才能保有爭奪金牌戰資格，輸球基本上就會落入銅牌戰。中華隊推出旅韓左投王彥程先發，對決中國隊右投索旭迪。《NOWNEWS今日新聞》為您整理名古屋亞運棒球項目「賽程、先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍中華隊vs中國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs中國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
⚾名古屋亞運中華隊賽程
⚾名古屋亞運棒球複賽排名
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 中國隊
比賽時間：9月25日17：30（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（王彥程，韓華鷹）vs中國隊（索旭迪，北京猛虎）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
超級循環賽：日本、韓國、台灣、中國
排名賽：香港、泰國、菲律賓、巴勒斯坦
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：超級循環賽取前2名晉級金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊戰局分析
🚩旅韓王彥程掛帥：中華隊在預賽3戰完全沒用到旅外投手，王彥程將是本屆亞運首位登板的旅外投手。本季效力韓職韓華鷹，出賽26場，拿下11勝6敗，防禦率3.97。
🚩中國本屆「打強投弱」：中國隊在本屆呈現「打強投弱」現象，預賽3戰打下27分，其中3分是從日本隊手中拿下，顯示出不錯的打擊狀態，也能理解為何中華隊選擇推出旅外王彥程應戰；不過中國隊預賽3戰也失掉20分，中華隊若能掌握中國隊投手群的劣勢，這無疑是中華隊打線必須積極掌握的最佳突破口。
🚩非贏不可的一戰：由於中華隊帶著1敗（輸韓國）劣勢進入複賽，與中國這一仗只能贏不能輸。贏球中華隊才能保有爭取金牌戰的資格，輸球基本上就是落入銅牌戰。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍中國隊名單：（總教練：陳彪）
投手：孫廣軒（天津）、吳安俊（江蘇）、索旭迪（北京）、孫易聰（廣東）、王唯一（江蘇）、居澔羽（江蘇）、付華晨（福建）、黎凝佶（江蘇）、王翔（上海）、張胤梵（江蘇）、華旦才讓（廣東）
捕手：經輝（江蘇）欒臣臣（江蘇）
內野手：王立子（江蘇）、曹杰（江蘇）、王磊（江蘇）、伏文龍（江蘇）、張銘鑫（江蘇）、陳晨（山東）、李炎恩（上海）
外野手：韓嘯（上海）、李孝煬（江蘇）、周奕（廣東）、朱旭東（江蘇）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍中華隊vs中國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs中國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰
|場地
|9月21日
|17：30
|中華隊 0：5 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|11：00
|中華隊 15：0 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|17：30
|中華隊 11：0 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|韓國 vs 日本
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|中華隊 vs 中國
|岡崎中央球場
|9月26日
|17：30
|韓國 vs 中國
|豊橋市民球場
|9月26日
|17：30
|日本 vs 中華隊
|岡崎中央球場
|9月27日
|11：00
|銅牌戰
|岡崎中央球場
|9月27日
|17：30
|金牌戰
|豊橋市民球場
|排名
|球隊
|戰績
|備註
|1
|日本
|1勝0敗
|預賽勝中
|1
|韓國
|1勝0敗
|預賽勝台
|3
|台灣
|0勝1敗
|預賽敗韓
|3
|中國
|0勝1敗
|預賽敗日
對戰組合：中華隊 vs 中國隊
比賽時間：9月25日17：30（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（王彥程，韓華鷹）vs中國隊（索旭迪，北京猛虎）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
超級循環賽：日本、韓國、台灣、中國
排名賽：香港、泰國、菲律賓、巴勒斯坦
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
🚩晉級規則：超級循環賽取前2名晉級金牌戰，後2名進行銅牌戰
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
🚩旅韓王彥程掛帥：中華隊在預賽3戰完全沒用到旅外投手，王彥程將是本屆亞運首位登板的旅外投手。本季效力韓職韓華鷹，出賽26場，拿下11勝6敗，防禦率3.97。
🚩中國本屆「打強投弱」：中國隊在本屆呈現「打強投弱」現象，預賽3戰打下27分，其中3分是從日本隊手中拿下，顯示出不錯的打擊狀態，也能理解為何中華隊選擇推出旅外王彥程應戰；不過中國隊預賽3戰也失掉20分，中華隊若能掌握中國隊投手群的劣勢，這無疑是中華隊打線必須積極掌握的最佳突破口。
🚩非贏不可的一戰：由於中華隊帶著1敗（輸韓國）劣勢進入複賽，與中國這一仗只能贏不能輸。贏球中華隊才能保有爭取金牌戰的資格，輸球基本上就是落入銅牌戰。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍中國隊名單：（總教練：陳彪）
投手：孫廣軒（天津）、吳安俊（江蘇）、索旭迪（北京）、孫易聰（廣東）、王唯一（江蘇）、居澔羽（江蘇）、付華晨（福建）、黎凝佶（江蘇）、王翔（上海）、張胤梵（江蘇）、華旦才讓（廣東）
捕手：經輝（江蘇）欒臣臣（江蘇）
內野手：王立子（江蘇）、曹杰（江蘇）、王磊（江蘇）、伏文龍（江蘇）、張銘鑫（江蘇）、陳晨（山東）、李炎恩（上海）
外野手：韓嘯（上海）、李孝煬（江蘇）、周奕（廣東）、朱旭東（江蘇）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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