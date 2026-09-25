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▲2026年名古屋棒球項目，中華隊今日展開複賽，必須要連勝中國、日本，才能保有爭金機會。（圖／中華棒協提供,2026.9.23）

⚾名古屋亞運中華隊賽程

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 0：5 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 15：0 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 11：0 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 韓國 vs 日本 豊橋市民球場 9月25日 17：30 中華隊 vs 中國 岡崎中央球場 9月26日 17：30 韓國 vs 中國 豊橋市民球場 9月26日 17：30 日本 vs 中華隊 岡崎中央球場 9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 17：30 金牌戰 豊橋市民球場

⚾名古屋亞運棒球複賽排名

排名 球隊 戰績 備註 1 日本 1勝0敗 預賽勝中 1 韓國 1勝0敗 預賽勝台 3 台灣 0勝1敗 預賽敗韓 3 中國 0勝1敗 預賽敗日

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊基本資訊

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⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？

▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊預賽取得2勝1敗，複賽首戰遭遇中國隊。（圖／中華棒協提供,2026.9.23）

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊戰局分析

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⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（25）日展開超級循環賽（複賽），中華隊於台灣時間下午17點30分，在岡崎中央球場交手中國隊。此役是中華隊爭金之路絕對要拿下的一場比賽，贏球才能保有爭奪金牌戰資格，輸球基本上就會落入銅牌戰。中華隊推出旅韓左投王彥程先發，對決中國隊右投索旭迪對戰組合：中華隊 vs 中國隊比賽時間：9月25日17：30（台灣時間）比賽場地：岡崎中央球場先發投手：中華隊（王彥程，韓華鷹）vs中國隊（索旭迪，北京猛虎）超級循環賽：日本、韓國、台灣、中國排名賽：香港、泰國、菲律賓、巴勒斯坦🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制🚩晉級規則：超級循環賽取前2名晉級金牌戰，後2名進行銅牌戰韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。🚩旅韓王彥程掛帥：中華隊在預賽3戰完全沒用到旅外投手，王彥程將是本屆亞運首位登板的旅外投手。本季效力韓職韓華鷹，出賽26場，拿下11勝6敗，防禦率3.97。🚩中國本屆「打強投弱」：中國隊在本屆呈現「打強投弱」現象，預賽3戰打下27分，其中3分是從日本隊手中拿下，顯示出不錯的打擊狀態，也能理解為何中華隊選擇推出旅外王彥程應戰；不過中國隊預賽3戰也失掉20分，中華隊若能掌握中國隊投手群的劣勢，這無疑是中華隊打線必須積極掌握的最佳突破口。🚩非贏不可的一戰：由於中華隊帶著1敗（輸韓國）劣勢進入複賽，與中國這一仗只能贏不能輸。贏球中華隊才能保有爭取金牌戰的資格，輸球基本上就是落入銅牌戰。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）投手：孫廣軒（天津）、吳安俊（江蘇）、索旭迪（北京）、孫易聰（廣東）、王唯一（江蘇）、居澔羽（江蘇）、付華晨（福建）、黎凝佶（江蘇）、王翔（上海）、張胤梵（江蘇）、華旦才讓（廣東）捕手：經輝（江蘇）欒臣臣（江蘇）內野手：王立子（江蘇）、曹杰（江蘇）、王磊（江蘇）、伏文龍（江蘇）、張銘鑫（江蘇）、陳晨（山東）、李炎恩（上海）外野手：韓嘯（上海）、李孝煬（江蘇）、周奕（廣東）、朱旭東（江蘇）