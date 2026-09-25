效力日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊陳睦衡，今（25）日迎接日職生涯一軍初登板、初先發，交手太平洋聯盟優勝球隊福岡軟銀鷹隊，對決10勝級強投松本晴，力拚個人生涯第1勝。《NOWnews》整理9月25日，陳睦衡日職一軍先發對決軟銀隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。
🟡本文重點摘要
📍日職戰績表
📍9/25 陳睦衡日職先發賽程
📍陳睦衡近期表現
📍軟銀隊強嗎？洋聯3連霸王者
📍9/25 陳睦衡發對手是誰？松本晴介紹
📍9/25 陳睦衡日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至9月25日賽前）
⚾9/25 陳睦衡日職先發賽程
對戰組合：福岡軟銀鷹@歐力士猛牛
比賽場地：大阪京瓷巨蛋
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：松本晴（福岡軟銀鷹 11-3，2.91）VS陳睦衡（ 歐力士猛牛0-0，0.00）
⚾陳睦衡近期表現
現年20歲的陳睦衡，2024年與歐力士隊簽下育成合約，今年7月30日升格為支配下球員，9月17日升上一軍隨隊練球，今日迎來生涯一軍初登板、初先發。陳睦衡最近一次出賽，是9月12日在二軍對戰阪神虎隊，主投4.2局失3分（2責失），最終無關勝敗。陳睦衡本季在二軍出賽7場（4場先發），拿下2勝，共投23局失5分（3責失），防禦率僅1.13。
⚾軟銀隊強嗎？洋聯3連霸王者
軟銀隊目前戰績86勝47敗3和，已經在洋聯封王、完成3連霸，領先第2名的埼玉西武獅隊多達11.5場勝差。攻擊端團隊敲出150轟排名第2，打擊率2成60在洋聯排名第1，72次盜壘排名第2，所有攻擊數據都是A段班水準，陳睦衡必須要小心應付。
⚾9/25 陳睦衡先發對手是誰？松本晴介紹
陳睦衡此役正面對決的軟銀隊10勝級強投松本晴。現年25歲的松本晴，畢業於亞細亞大學，2022年選秀第5順位入隊，本季破繭而出，出賽20場拿下11勝3敗、防禦率2.91。松本晴最近一次出賽是在9月17日對戰歐力士隊，先發5局失1分，奪下本季第11勝，目前個人處於3連勝的狀態。
據《Sportsnavi》分析，松本晴共有5球種，除了速球外，還搭配滑球、曲球、變速球以及卡特球。其中速球均速約145.5公里（使用率42.7%、揮空率6.5%），滑球均速約129.6公里（使用率20%、揮空率18.1%），曲球均速約122.3公里（使用率14.2%、揮空率12.9%），變速球均速約132.2公里（使用率8.5%、揮空率18.3%），卡特球均速約138.3公里（使用率9%、揮空率10.6%）
⚾9/25 陳睦衡日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：無
MOD：DAZN 3台（211頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）
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📍日職戰績表
📍9/25 陳睦衡日職先發賽程
📍陳睦衡近期表現
📍軟銀隊強嗎？洋聯3連霸王者
📍9/25 陳睦衡發對手是誰？松本晴介紹
📍9/25 陳睦衡日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至9月25日賽前）
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|136
|86
|47
|3
|.647
|優勝
|埼玉西武獅
|136
|74
|58
|4
|.561
|11.5
|北海道日本火腿鬥士
|139
|75
|61
|3
|.551
|12.5
|歐力士猛牛
|138
|65
|71
|2
|.478
|22.5
|千葉羅德海洋
|131
|58
|70
|3
|.453
|25.5
|東北樂天金鷲
|134
|54
|59
|1
|.406
|32
對戰組合：福岡軟銀鷹@歐力士猛牛
比賽場地：大阪京瓷巨蛋
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：松本晴（福岡軟銀鷹 11-3，2.91）VS陳睦衡（ 歐力士猛牛0-0，0.00）
現年20歲的陳睦衡，2024年與歐力士隊簽下育成合約，今年7月30日升格為支配下球員，9月17日升上一軍隨隊練球，今日迎來生涯一軍初登板、初先發。陳睦衡最近一次出賽，是9月12日在二軍對戰阪神虎隊，主投4.2局失3分（2責失），最終無關勝敗。陳睦衡本季在二軍出賽7場（4場先發），拿下2勝，共投23局失5分（3責失），防禦率僅1.13。
⚾軟銀隊強嗎？洋聯3連霸王者
軟銀隊目前戰績86勝47敗3和，已經在洋聯封王、完成3連霸，領先第2名的埼玉西武獅隊多達11.5場勝差。攻擊端團隊敲出150轟排名第2，打擊率2成60在洋聯排名第1，72次盜壘排名第2，所有攻擊數據都是A段班水準，陳睦衡必須要小心應付。
⚾9/25 陳睦衡先發對手是誰？松本晴介紹
陳睦衡此役正面對決的軟銀隊10勝級強投松本晴。現年25歲的松本晴，畢業於亞細亞大學，2022年選秀第5順位入隊，本季破繭而出，出賽20場拿下11勝3敗、防禦率2.91。松本晴最近一次出賽是在9月17日對戰歐力士隊，先發5局失1分，奪下本季第11勝，目前個人處於3連勝的狀態。
據《Sportsnavi》分析，松本晴共有5球種，除了速球外，還搭配滑球、曲球、變速球以及卡特球。其中速球均速約145.5公里（使用率42.7%、揮空率6.5%），滑球均速約129.6公里（使用率20%、揮空率18.1%），曲球均速約122.3公里（使用率14.2%、揮空率12.9%），變速球均速約132.2公里（使用率8.5%、揮空率18.3%），卡特球均速約138.3公里（使用率9%、揮空率10.6%）
⚾9/25 陳睦衡日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：無
MOD：DAZN 3台（211頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）