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美國國債殖利率持續攀升，加上中東不確定性尚存，油價繼續高企，華爾街普遍預測美國聯準會（Fed）將進一步升息，美股週四繼續受壓，收盤時除了那斯達克指數，其它指數皆收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，30年期美國公債殖利率觸及5.501％的高位，為2004年6月以來的新高；10年期美國公債殖利率亦飆升至5.223％，接近2007年6月以來的最高水準。隨著美債殖利率飆升，市場對聯準會進一步升息的預期也隨之高漲。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會於10月再次升息的可能性接近71% ，而就在一週前，這個數據還只有約55%。分析指出，債券殖利率上升往往會擠壓消費者的財務狀況，因為他們在燃油成本上漲的同時，還要面臨不斷上漲的借貸成本。油價部分，美國西德州原油期貨上漲2.7%，每桶收在94.61美元；國際布蘭特原油期貨漲幅也超過3%，每桶收在106美元以上。24日收盤，美股道瓊工業指數跌161.61點或0.31%，收51349.98點；標普500指數微挫1.90點或0.02%，收7704.13點；那斯達克綜合指數則漲3.34點或0.01%，收26939.38點；費城半導體指數跌41.74點或0.33%，收12492.54點。焦點個股方面，軟體巨頭甲骨文（Oracle）傳出新墨西哥州建設的數據中心項目延期，影響其股價收挫3.5%，對科技類股造成一定程度的賣壓。不過，重磅科技股中，Meta股價倒是逆市收漲4.5%，因分析員看好Meta旗下AI代理「Muse」的應用前景。