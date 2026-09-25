鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）2022年11月嫁給日籍醫生AKIRA，今年4月底宣布懷上同卵雙胞胎，她昨（24）日在粉專公開一組挺著28週孕肚下水拍寫真的作品，畫面絕美又極富質感，發布不到半天即吸引破萬人按讚，「太美了！是藝術吧」。
鄭家純挺巨大孕肚下水 唯美寫真照撼動網友
曝光的照片，鄭家純穿米色三點式泳衣，挺著巨大孕肚浸在透明游泳池中，唯美的身體曲線一覽而盡，性感之餘也洋溢著母愛的光輝，她表示：「每位女性在出生前，還在媽媽子宮裡時，一生的卵子數，就已全部製造完畢並儲存在卵巢中，所以選了這個意象作為拍攝主題。」
鄭家純感性地說「能順利誕生於世界的我們，每一個人都是奇蹟，要告訴自己『我是最重要的』」，網友看了相片讚嘆：「真的好漂亮，好有意義」、「臉怎麼還這麼瘦」、「最美孕婦，沒有之一」、「好大，看得我都覺得腰痠！媽媽都超強」、「這是我看過最美的孕婦寫真」、「敬女孩們的辛苦，願您順心順意產女及家庭幸福美滿快樂！」
鄭家純年初小產心碎淚崩 隔3個月喜懷雙胞胎
鄭家純年初淚崩宣布自己流產，語帶哽咽直言「心碎到無法呼吸、腦袋一片空白」，坦承懷孕喜悅轉瞬成煎熬，誓言慢慢爬起面對未來，沒想到，3個月後傳來懷雙胞胎的好消息，她去問鎮海宮七王爺，能否順利生下健康的寶寶們，「得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」
鄭家純臉書
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曝光的照片，鄭家純穿米色三點式泳衣，挺著巨大孕肚浸在透明游泳池中，唯美的身體曲線一覽而盡，性感之餘也洋溢著母愛的光輝，她表示：「每位女性在出生前，還在媽媽子宮裡時，一生的卵子數，就已全部製造完畢並儲存在卵巢中，所以選了這個意象作為拍攝主題。」
鄭家純感性地說「能順利誕生於世界的我們，每一個人都是奇蹟，要告訴自己『我是最重要的』」，網友看了相片讚嘆：「真的好漂亮，好有意義」、「臉怎麼還這麼瘦」、「最美孕婦，沒有之一」、「好大，看得我都覺得腰痠！媽媽都超強」、「這是我看過最美的孕婦寫真」、「敬女孩們的辛苦，願您順心順意產女及家庭幸福美滿快樂！」
鄭家純年初淚崩宣布自己流產，語帶哽咽直言「心碎到無法呼吸、腦袋一片空白」，坦承懷孕喜悅轉瞬成煎熬，誓言慢慢爬起面對未來，沒想到，3個月後傳來懷雙胞胎的好消息，她去問鎮海宮七王爺，能否順利生下健康的寶寶們，「得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」
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