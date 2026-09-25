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▲Google執行長皮查伊。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘋果董事長庫克。（圖／美聯社／達志影像）

▲ OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼。（圖／美聯社／達志影像）

▲微軟CEO納德拉。（圖／美聯社／達志影像）

▲花旗集團執行長范潔恩。（圖／美聯社／達志影像）

▲摩根大通董事長兼執行長戴蒙。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）當地時間24日晚上，於白宮東廳設宴，款待遠道而來的中國國家主席習近平、夫人彭麗媛，這場「川習會」國宴星光熠熠，科技與商界重量級人物成為焦點。從外媒最新釋出的照片看來，輝達執行長黃仁勳、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、蘋果前任執行長兼現任董事長庫克（Tim Cook）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）等人均盛裝出席。除了科技業巨擘，金融、銀行企業家也來了不少，包含花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）、摩根大通董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）。《美聯社》指出，這場國宴不只是款待習近平的外交場合，從賓客名單、服裝到座位安排，都備受外界關注，尤其科技巨頭齊聚，也凸顯人工智慧、半導體與科技競爭，在當前美中關係的重要性。據悉，晚宴菜色由美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）參與籌備，包括南瓜濃湯、芝麻脆皮海鱸魚、香草Crémeux（法式奶油醬）搭配蜂蜜冰淇淋等，白宮以正式宴會與高規格接待，營造習近平此次訪美的外交氛圍。