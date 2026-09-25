美國總統川普（Donald Trump），當地時間24日在白宮，與中國國家主席習近平舉行今年第2度「川習會」，會談後，川普帶著習近平參觀白宮南草坪的新直升機坪、海軍陸戰隊一號，面對現場媒體追問，是否談及台灣等議題時，川普並未正面回應。
根據美媒《CBS》報導，川普在被問到台灣、AI、黎智英時，僅簡短表示：「我們有一場很棒的會談。」隨後就將話題轉向白宮新建的直升機坪，還向習近平介紹花崗岩材質。
在這場「川習會」登場前，台灣已被視為雙方談判的重要敏感議題，中國持續要求美國，對台灣問題「審慎處理」，反對「台灣獨立」，對台軍售也需「慎之又慎」。
不過，從目前公開資訊來看，川普在2人會面後，並未公開說明自己如何回應習近平有關台灣的要求，也沒有在記者追問下，進一步闡述美方立場。
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在這場「川習會」登場前，台灣已被視為雙方談判的重要敏感議題，中國持續要求美國，對台灣問題「審慎處理」，反對「台灣獨立」，對台軍售也需「慎之又慎」。
不過，從目前公開資訊來看，川普在2人會面後，並未公開說明自己如何回應習近平有關台灣的要求，也沒有在記者追問下，進一步闡述美方立場。
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