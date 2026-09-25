今（25日）天是中秋節，連續4天的中秋連假也開始，根據氣象專家林得恩表示，由於北方乾空氣移入，加上舒力基颱風外圍環流引入熱空氣，中秋連假更熱，秋老虎也會更兇，西半部地區高溫達34度，民眾外出需注意防曬；氣象署亦表示，今午後北北基、東半部會有不定時的零星降雨，但入夜全台各地賞月機率高，山區待午後雲系消散後也可看見明月。
中秋連假熱爆「秋老虎更兇」！西半部高溫衝34度
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據氣象署今晨2時最新資料顯示，舒力基颱風確定不往台灣走，還了一個完整的中秋節與教師節假期。但因北方乾空氣移入，加上舒力基颱風外圍環流下沉增溫所引入的熱空氣，使得台灣地區的中秋教師假期天氣更熱，秋老虎更兇！
林得恩預測，西半部地區攝氏31至34度，局部內陸及近山地區溫度還會再高一些，基隆北海岸及東半部地區攝氏29至33度，離外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也在攝氏28至32度之間，高溫炎熱、曬到會痛，白天外出活動，需注意防曬與保濕。
今中秋節北北基、東部午後變天！入夜賞月機率高
中央氣象署表示，今（25）日中秋節東半部外海水氣稍多，迎風面的大台北、東半部及恆春偶有不定時的零星降雨，入夜後全台各地賞月機率高，山區待午後雲系消散之後也可以看見明月。明（26）日至下周一（28日）教師節，水氣將進一步減少，台灣各地及澎金馬為多雲到晴的好天氣，僅午後山區有零星降雨。
但氣象署提醒，雖然舒力基颱風影響台灣機率降低，不過明（26）日、周日（27日）東半部沿海及恆春半島需留意長浪，明日起彰化以北沿海及澎湖為年度大潮，請留意潮位變化，注意海水倒灌及局部淹水等情形。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據氣象署今晨2時最新資料顯示，舒力基颱風確定不往台灣走，還了一個完整的中秋節與教師節假期。但因北方乾空氣移入，加上舒力基颱風外圍環流下沉增溫所引入的熱空氣，使得台灣地區的中秋教師假期天氣更熱，秋老虎更兇！
今中秋節北北基、東部午後變天！入夜賞月機率高
中央氣象署表示，今（25）日中秋節東半部外海水氣稍多，迎風面的大台北、東半部及恆春偶有不定時的零星降雨，入夜後全台各地賞月機率高，山區待午後雲系消散之後也可以看見明月。明（26）日至下周一（28日）教師節，水氣將進一步減少，台灣各地及澎金馬為多雲到晴的好天氣，僅午後山區有零星降雨。
但氣象署提醒，雖然舒力基颱風影響台灣機率降低，不過明（26）日、周日（27日）東半部沿海及恆春半島需留意長浪，明日起彰化以北沿海及澎湖為年度大潮，請留意潮位變化，注意海水倒灌及局部淹水等情形。