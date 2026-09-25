ESPN正式公布了2026-27賽季百大球員排行榜的最終前10名。這份名單象徵著聯盟改朝換代的時刻，兩大指標球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）皆未擠進前10榜單。而本賽季的榜首之爭異常激烈，約基奇（Nikola Jokic）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與文班亞馬（Victor Wembanyama）之間的投票積分僅差3分。
以下為ESPN評選的新賽季前10大球星與簡評：
1.約基奇（丹佛金塊）
約基奇已經連續3年在ESPN此排行榜霸佔榜首位置，說明外界對於他實力的認可。上賽季他再度達成場均大三元，展現極致的宰制力。
關鍵問題：他的三分球命中率能否恢復水準？自上季膝蓋受傷後，他的外線命中率大幅下滑，在面對擁有頂級護框者的西區球隊時，他的外線將是金塊拉開空間的關鍵。
2.文班亞馬（聖安東尼奧馬刺）
這位22歲的新星上季全票獲選最佳防守球員，攻防兩端的進化速度令人驚嘆。
關鍵問題：他從上季總冠軍賽的失利中學到了什麼？在關鍵時刻，他必須提升體能耐力，並減少對單打跳投的過度依賴。
3.亞歷山大（奧克拉荷馬雷霆）
身為蟬聯兩屆MVP的得主，未能重返總冠軍賽將成為他最大的動力，他與威廉斯（Jalen Williams）的搭檔依舊是雷霆的核心優勢。
關鍵問題：他能否成為自1986年大鳥柏德（Larry Bird）以來，首位奪下MVP三連霸的球員？
4.唐西奇（Luka Doncic）（洛杉磯湖人）
唐西奇轉戰湖人後拿下生涯第2座得分王，如今27歲的他正處於球員的黃金顛峰期，球團也為他打造了理想的陣容。
關鍵問題：他能帶領這支團隊奪冠嗎？過去兩次季後賽他因傷病或遭到淘汰，未能取得實質成功，他必須證明自己能與西區列強抗衡。
5.阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）（邁阿密熱火）
轉戰熱火的字母哥波上季因傷缺席大量比賽，但他仍是少數能繳出場均30分10籃板並領跑全隊助攻的怪物。
關鍵問題：他能在加盟首年就帶領熱火爭冠嗎？結合熱火強悍的球隊文化與他的破壞力，球隊的潛力依然不容小覷。
6.布朗森（Jalen Brunson）（紐約尼克）
上季總冠軍賽MVP，帶領尼克奪下半世紀以來的首座冠軍，粉碎了外界對他身高的質疑，確立了歷史級別的地位。
關鍵問題：他能在強敵環伺的東區讓球隊保持專注嗎？成為眾矢之的後，他需要發揮更強大的領導力來帶領球隊尋求衛冕。
7.愛德華茲（Anthony Edwards）（明尼蘇達灰狼）
25歲的愛德華茲已成為聯盟最佳的攻守雙向側翼之一，上季場均得分創下生涯新高，且出勤率極佳。
關鍵問題：他能否持續提升組織能力？雖然灰狼換來了鮑爾（LaMelo Ball）擔任控衛，但他仍需在擋拆閱讀與為隊友創造機會上持續進化。
8.康寧漢（Cade Cunningham）（底特律活塞）
帶領活塞寫下20年來首度的60勝賽季並入選年度第一隊，展現出菁英級別的控場與節奏變換能力。
關鍵問題：他能解決失誤過多的問題嗎？上季他在季後賽創下場均5.6次失誤的不名譽紀錄，球隊需要更好的空間與第二持球點來減輕他的負擔。
9.塔圖姆（Jayson Tatum）（波士頓塞爾提克）
塔圖姆本季將從阿基里斯腱撕裂重傷中奇蹟般地迅速回歸，並在有限的出賽中繳出高效表現。
關鍵問題：傷後的他還能維持過往的高上限嗎？在布朗（Jaylen Brown）離隊後，綠衫軍需要他恢復到MVP級別的身手，才能繼續保有爭冠實力。
10.米契爾（Donovan Mitchell）（克里夫蘭騎士）
上季帶領騎士殺入東區決賽，近4年有3次在MVP票選排名前7，是球隊絕對的進攻核心。
關鍵問題：他能成為冠軍球隊的頭號球星嗎？上季季後賽他的效率值大幅下滑，他必須找回過往在季後賽的強勢表現，才能帶領球隊走得更遠。
ESPN排NBA 2026-27賽季前10球員名單
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1.約基奇（丹佛金塊）
約基奇已經連續3年在ESPN此排行榜霸佔榜首位置，說明外界對於他實力的認可。上賽季他再度達成場均大三元，展現極致的宰制力。
關鍵問題：他的三分球命中率能否恢復水準？自上季膝蓋受傷後，他的外線命中率大幅下滑，在面對擁有頂級護框者的西區球隊時，他的外線將是金塊拉開空間的關鍵。
這位22歲的新星上季全票獲選最佳防守球員，攻防兩端的進化速度令人驚嘆。
關鍵問題：他從上季總冠軍賽的失利中學到了什麼？在關鍵時刻，他必須提升體能耐力，並減少對單打跳投的過度依賴。
3.亞歷山大（奧克拉荷馬雷霆）
身為蟬聯兩屆MVP的得主，未能重返總冠軍賽將成為他最大的動力，他與威廉斯（Jalen Williams）的搭檔依舊是雷霆的核心優勢。
關鍵問題：他能否成為自1986年大鳥柏德（Larry Bird）以來，首位奪下MVP三連霸的球員？
4.唐西奇（Luka Doncic）（洛杉磯湖人）
唐西奇轉戰湖人後拿下生涯第2座得分王，如今27歲的他正處於球員的黃金顛峰期，球團也為他打造了理想的陣容。
關鍵問題：他能帶領這支團隊奪冠嗎？過去兩次季後賽他因傷病或遭到淘汰，未能取得實質成功，他必須證明自己能與西區列強抗衡。
轉戰熱火的字母哥波上季因傷缺席大量比賽，但他仍是少數能繳出場均30分10籃板並領跑全隊助攻的怪物。
關鍵問題：他能在加盟首年就帶領熱火爭冠嗎？結合熱火強悍的球隊文化與他的破壞力，球隊的潛力依然不容小覷。
6.布朗森（Jalen Brunson）（紐約尼克）
上季總冠軍賽MVP，帶領尼克奪下半世紀以來的首座冠軍，粉碎了外界對他身高的質疑，確立了歷史級別的地位。
關鍵問題：他能在強敵環伺的東區讓球隊保持專注嗎？成為眾矢之的後，他需要發揮更強大的領導力來帶領球隊尋求衛冕。
7.愛德華茲（Anthony Edwards）（明尼蘇達灰狼）
25歲的愛德華茲已成為聯盟最佳的攻守雙向側翼之一，上季場均得分創下生涯新高，且出勤率極佳。
關鍵問題：他能否持續提升組織能力？雖然灰狼換來了鮑爾（LaMelo Ball）擔任控衛，但他仍需在擋拆閱讀與為隊友創造機會上持續進化。
帶領活塞寫下20年來首度的60勝賽季並入選年度第一隊，展現出菁英級別的控場與節奏變換能力。
關鍵問題：他能解決失誤過多的問題嗎？上季他在季後賽創下場均5.6次失誤的不名譽紀錄，球隊需要更好的空間與第二持球點來減輕他的負擔。
9.塔圖姆（Jayson Tatum）（波士頓塞爾提克）
塔圖姆本季將從阿基里斯腱撕裂重傷中奇蹟般地迅速回歸，並在有限的出賽中繳出高效表現。
關鍵問題：傷後的他還能維持過往的高上限嗎？在布朗（Jaylen Brown）離隊後，綠衫軍需要他恢復到MVP級別的身手，才能繼續保有爭冠實力。
10.米契爾（Donovan Mitchell）（克里夫蘭騎士）
上季帶領騎士殺入東區決賽，近4年有3次在MVP票選排名前7，是球隊絕對的進攻核心。
關鍵問題：他能成為冠軍球隊的頭號球星嗎？上季季後賽他的效率值大幅下滑，他必須找回過往在季後賽的強勢表現，才能帶領球隊走得更遠。
|排名
|球員（英文名）
|球隊
|年齡
|2025年排名
|關鍵問題
|1
|尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）
|丹佛金塊
|31
|1
|3分球命中率能否恢復水準？
|2
|維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）
|聖安東尼奧馬刺
|22
|5
|從上季總冠軍賽失利中學到什麼？
|3
|謝伊·吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
|奧克拉荷馬雷霆
|28
|2
|能否奪下MVP三連霸？
|4
|盧卡·唐西奇（Luka Doncic）
|洛杉磯湖人
|27
|3
|能否帶領這支團隊奪冠？
|5
|揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）
|邁阿密熱火
|31
|4
|能在加盟首年帶領熱火爭冠嗎？
|6
|傑倫·布朗森（Jalen Brunson）
|紐約尼克
|30
|10
|能在強敵環伺的東區讓球隊保持專注嗎？
|7
|安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）
|明尼蘇達灰狼
|25
|6
|能否持續提升組織能力？
|8
|凱德·康寧漢（Cade Cunningham）
|底特律活塞
|24
|12
|能解決失誤過多的問題嗎？
|9
|傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）
|波士頓塞爾提克
|28
|無（因傷）
|傷後的他還能維持過往的高上限嗎？
|10
|多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）
|克里夫蘭騎士
|30
|15
|能成為冠軍球隊的頭號球星嗎？