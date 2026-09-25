ESPN正式公布了2026-27賽季百大球員排行榜的最終前10名。這份名單象徵著聯盟改朝換代的時刻，兩大指標球星詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）皆未擠進前10榜單。而本賽季的榜首之爭異常激烈，約基奇（Nikola Jokic）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與文班亞馬（Victor Wembanyama）之間的投票積分僅差3分。

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以下為ESPN評選的新賽季前10大球星與簡評：

1.約基奇（丹佛金塊）

約基奇已經連續3年在ESPN此排行榜霸佔榜首位置，說明外界對於他實力的認可。上賽季他再度達成場均大三元，展現極致的宰制力。

關鍵問題：他的三分球命中率能否恢復水準？自上季膝蓋受傷後，他的外線命中率大幅下滑，在面對擁有頂級護框者的西區球隊時，他的外線將是金塊拉開空間的關鍵。

▲約基奇已經連續3年在ESPN此排行榜霸佔榜首位置，說明外界對於他實力的認可。（圖／美聯社／達志影像）
▲約基奇已經連續3年在ESPN此排行榜霸佔榜首位置，說明外界對於他實力的認可。（圖／美聯社／達志影像）
2.文班亞馬（聖安東尼奧馬刺）

這位22歲的新星上季全票獲選最佳防守球員，攻防兩端的進化速度令人驚嘆。

關鍵問題：他從上季總冠軍賽的失利中學到了什麼？在關鍵時刻，他必須提升體能耐力，並減少對單打跳投的過度依賴。

3.亞歷山大（奧克拉荷馬雷霆）

身為蟬聯兩屆MVP的得主，未能重返總冠軍賽將成為他最大的動力，他與威廉斯（Jalen Williams）的搭檔依舊是雷霆的核心優勢。

關鍵問題：他能否成為自1986年大鳥柏德（Larry Bird）以來，首位奪下MVP三連霸的球員？

4.唐西奇（Luka Doncic）（洛杉磯湖人）

唐西奇轉戰湖人後拿下生涯第2座得分王，如今27歲的他正處於球員的黃金顛峰期，球團也為他打造了理想的陣容。

關鍵問題：他能帶領這支團隊奪冠嗎？過去兩次季後賽他因傷病或遭到淘汰，未能取得實質成功，他必須證明自己能與西區列強抗衡。

▲唐西奇轉戰湖人後拿下生涯第2座得分王，如今27歲的他正處於球員的黃金顛峰期。（圖／翻攝自湖人官方X）
▲唐西奇轉戰湖人後拿下生涯第2座得分王，如今27歲的他正處於球員的黃金顛峰期。（圖／翻攝自湖人官方X）
5.阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）（邁阿密熱火）

轉戰熱火的字母哥波上季因傷缺席大量比賽，但他仍是少數能繳出場均30分10籃板並領跑全隊助攻的怪物。

關鍵問題：他能在加盟首年就帶領熱火爭冠嗎？結合熱火強悍的球隊文化與他的破壞力，球隊的潛力依然不容小覷。

6.布朗森（Jalen Brunson）（紐約尼克）

上季總冠軍賽MVP，帶領尼克奪下半世紀以來的首座冠軍，粉碎了外界對他身高的質疑，確立了歷史級別的地位。

關鍵問題：他能在強敵環伺的東區讓球隊保持專注嗎？成為眾矢之的後，他需要發揮更強大的領導力來帶領球隊尋求衛冕。

7.愛德華茲（Anthony Edwards）（明尼蘇達灰狼

25歲的愛德華茲已成為聯盟最佳的攻守雙向側翼之一，上季場均得分創下生涯新高，且出勤率極佳。

關鍵問題：他能否持續提升組織能力？雖然灰狼換來了鮑爾（LaMelo Ball）擔任控衛，但他仍需在擋拆閱讀與為隊友創造機會上持續進化。

▲25歲的愛德華茲已成為聯盟最佳的攻守雙向側翼之一，上季場均得分創下生涯新高，且出勤率極佳。（圖／美聯社／達志影像）
▲25歲的愛德華茲已成為聯盟最佳的攻守雙向側翼之一，上季場均得分創下生涯新高，且出勤率極佳。（圖／美聯社／達志影像）
8.康寧漢（Cade Cunningham）（底特律活塞）

帶領活塞寫下20年來首度的60勝賽季並入選年度第一隊，展現出菁英級別的控場與節奏變換能力。

關鍵問題：他能解決失誤過多的問題嗎？上季他在季後賽創下場均5.6次失誤的不名譽紀錄，球隊需要更好的空間與第二持球點來減輕他的負擔。

9.塔圖姆（Jayson Tatum）（波士頓塞爾提克）

塔圖姆本季將從阿基里斯腱撕裂重傷中奇蹟般地迅速回歸，並在有限的出賽中繳出高效表現。

關鍵問題：傷後的他還能維持過往的高上限嗎？在布朗（Jaylen Brown）離隊後，綠衫軍需要他恢復到MVP級別的身手，才能繼續保有爭冠實力。

10.米契爾（Donovan Mitchell）（克里夫蘭騎士）

上季帶領騎士殺入東區決賽，近4年有3次在MVP票選排名前7，是球隊絕對的進攻核心。

關鍵問題：他能成為冠軍球隊的頭號球星嗎？上季季後賽他的效率值大幅下滑，他必須找回過往在季後賽的強勢表現，才能帶領球隊走得更遠。

▲從阿基里斯腱撕裂重傷中奇蹟般地迅速回歸，並在有限的出賽中繳出高效表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲從阿基里斯腱撕裂重傷中奇蹟般地迅速回歸，並在有限的出賽中繳出高效表現。（圖／美聯社／達志影像）
ESPN排NBA 2026-27賽季前10球員名單

排名 球員（英文名） 球隊 年齡 2025年排名 關鍵問題
1 尼古拉·約基奇（Nikola Jokic） 丹佛金塊 31 1 3分球命中率能否恢復水準？
2 維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama） 聖安東尼奧馬刺 22 5 從上季總冠軍賽失利中學到什麼？
3 謝伊·吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 奧克拉荷馬雷霆 28 2 能否奪下MVP三連霸？
4 盧卡·唐西奇（Luka Doncic） 洛杉磯湖人 27 3 能否帶領這支團隊奪冠？
5 揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo） 邁阿密熱火 31 4 能在加盟首年帶領熱火爭冠嗎？
6 傑倫·布朗森（Jalen Brunson） 紐約尼克 30 10 能在強敵環伺的東區讓球隊保持專注嗎？
7 安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards） 明尼蘇達灰狼 25 6 能否持續提升組織能力？
8 凱德·康寧漢（Cade Cunningham） 底特律活塞 24 12 能解決失誤過多的問題嗎？
9 傑森·塔圖姆（Jayson Tatum） 波士頓塞爾提克 28 無（因傷） 傷後的他還能維持過往的高上限嗎？
10 多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell） 克里夫蘭騎士 30 15 能成為冠軍球隊的頭號球星嗎？
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...