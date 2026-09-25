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▲同樣是從香港前往韓國發展的宋雨琦（左圖）、王嘉爾的地下情傳了7年。（圖／宋雨琦_i-dle、王嘉爾微博）

香港歌手王嘉爾和韓團i-dle成員宋雨琦的緋聞傳了7年之久，日前被網友爆料雙方已經到見家長的階段，男方當時分享吃西瓜的影片，沒有正面闢謠，昨（24）日他接受港媒採訪，首度回應此事，明確否認和宋雨琦談地下情，「如果是的話早就追了！」昨天晚上，王嘉爾出席活動被問及與宋雨琦的緋聞，他搖頭說「嗯，是沒有的、是沒有的」，對於女方是否見過他的爸媽，王嘉爾表示，很多人見過他父母但宋雨琦沒有，並說不是每一項謠言都需要澄清。媒體再追問目前的感情狀態是否為單身，王嘉爾說「我是、我是，因為我不知道怎麼說，過了30歲之後，現在在乎的就是事業了」，坦言哥哥的女兒都已經9歲，雙親也不會催他結婚生子，自己並沒有什麼壓力。此外，王嘉爾透露，私下沒有和宋雨琦聊過緋聞，港媒再追問他覺得宋雨琦如何呢，王嘉爾說「她好啊」，那有沒有打算追對方，他表示：「不是，如果是的話早就追了！是不是啊！」