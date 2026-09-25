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今天中秋節手別指月亮！10大禁忌一次看

◼︎ 禁忌1：不要逗兔子

▲民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，小孟老師建議在中秋前後要對兔子溫柔。（圖／取自pixabay）

◼︎ 禁忌2：男生不要拜月亮

◼︎ 禁忌3：不宜到海邊與河邊

◼︎ 禁忌4：女生不宜拜灶

◼︎ 禁忌5：流產或身體虛弱者不宜賞月

◼︎ 禁忌6：不要用手指指月亮與神明

◼︎ 禁忌7：吃中秋月餅和吃水果忌不圓

◼︎ 禁忌8：女性忌頭髮遮額頭

◼︎ 禁忌9：賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方

◼︎ 禁忌10：避免晚間游泳

▲民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬。（圖／Ganapathy Kumar on Unsplash）

2026中秋節開運攻略！快拜土地公、月老：吃柚子旺家運

中秋開運第1招：闔家團圓‧旺家運

中秋開運第2招：拜土地公‧祈財祿

中秋開運第3招：拜月老‧求姻緣

中秋開運第4招：攜桂花‧招貴人

中秋開運第5招：中秋夜‧祈長壽

▲柚子諧音「佑子」，具有吉祥意涵，謝沅瑾建議，全家人共享月餅及烤肉之餘，不妨吃點柚子，討吉祥且有益健康。（圖／記者葉政勳攝）

2026年中秋節於今（25）日到來，在民間也流傳不少中秋節禁忌。根據命理專家小孟老師、謝沅瑾表示，《NOWNEWS今日新聞》整理中秋節禁忌、中秋節開運法，帶領讀者一文快速讀懂。民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天時也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔人間的兔子，會有所感應傳遞給月宮的兔子。《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。」因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響比較容易睡眠品質轉差。中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞。另一個原因為古代在封建時期男女授受不親為主要潮流，因此才會有這種特殊禁忌。因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬，但以前傳言中秋指月亮會遭月神處罰手指會斷，這屬於謠言。在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此在中秋節應避免吃有菱有角的餅，比較容易會發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要盡量是圓的，代表一切圓滿。女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。「天上月圓，地上人圓」，中秋節這天闔家團圓，一同祭祖並吃團圓飯，凝聚家人向心力，有助於興旺家運。柚子諧音「佑子」，具有吉祥意涵，全家人共享月餅及烤肉之餘不妨吃點柚子，討吉祥且有益健康。農曆八月十五是土地公聖誕，也有一說是福德正神得道日。早期農民在這天會酬謝土地公，慶賀豐收並祈求來年有更好的收成。一般認為土地公有三大喜好：「麻糬」象徵黏錢，拜「土豆」吃到老，「酒」活的長長久久，準備供品時不妨投其所好。農曆八月十五是月下老人誕辰，據說單身男女在這天拜月老祈求姻緣最為靈驗。拜月老的供品別具特色，民眾會準備糖果甜食、鮮花，或是紅棗。民俗上認為糖果甜食一方面可以甜月老的嘴，討祂歡心，在拜拜結束後留下甜食也能與人結善緣。鮮花代表「開花結果」，而紅棗則象徵「姻緣早成」。農曆八月又有「桂月」之稱，俗云：「八月十五桂飄香」。民俗上認為清新雋雅的桂花蘊含「貴人」之意，因此品嚐桂花製品或飲用桂花茶，都具有提升貴人運之效。與大家分享獨家的招貴人祕法，將桂花放入錦囊中隨身攜帶，時時散發清香，即可達到吸引貴人、貴氣隨身的效果。傳統民俗有中秋夜可為母祈壽的說法，未婚女子在中秋節深夜對著明月真心祈求，即可為母親增福添壽，俗諺云：「中秋遲睡，長命百歲，未婚女子，為母求壽」。而未婚男子則可於元宵夜晚睡來為父親祈求長壽。