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2026年名古屋亞運桌球男子團體決賽落幕，由王楚欽、溫瑞博、林詩棟組成的中國隊以2：3不敵地主日本隊，無緣達成9連霸，並寫下時隔36年再度於亞運男團失金的難堪紀錄。賽後，外界對於教練王皓大膽棄用世界冠軍向鵬、改用19歲小將溫瑞博的「極限排陣」，有很多討論，對此中國傳奇球星、現任球評鄧亞萍評價這安排是「兇陣」，對王楚欽壓力很大。在決賽前夕，王皓未將具有世錦賽男團冠軍頭銜的向鵬排入陣容感，引起外界不解。然而，深入檢視向鵬的近況，他在今年倫敦世錦賽雖名列奪冠陣容，卻全程未上場，缺乏實質的大賽歷練；且在本屆亞運八強賽對陣泰國時，甚至爆冷丟掉一局給世界排名442位的選手，狀態顯然不夠穩定。相較之下，19歲的溫瑞博在今年上半年接連擊敗張本智和與莫雷加德（Truls Möregårdh）等頂尖好手，展現出強大的心理素質與抗壓力。教練團看中他在半決賽落後時仍能冷靜逆轉的表現，決定放手一搏，將他推上決賽火線。誠如外界分析，王皓決定選擇狀態好的，而不是有經驗的高名氣選手。對於這套由溫瑞博打第二與第五單打、林詩棟守第三單打的陣容，中國桌壇傳奇名將鄧亞萍在賽後給出了精闢的點評。她表示：「團體賽看的就是排兵布陣，今天這個排陣對王楚欽的『容錯率』承受要求非常高，相對來說是比較兇險的陣容。」這個策略的成功與否，幾乎完全建立在「王楚欽必須獨拿2分」的假設上。鄧亞萍也肯定了選手們的努力：「王楚欽在跟松島輝空0：2落後的情況下逆轉翻盤，非常頑強；第三場林詩棟發揮正常，穩住陣腳拿下關鍵分。」然而，第四點王楚欽面對狀態極佳的張本智和，在戰術被充分研究的情況下以0：3吞敗，導致這個「極限排陣」的容錯空間瞬間歸零。當戰局被逼入第五點，壓力全數落在原先被設定為奇兵的溫瑞博肩上。他在最終戰以1：3不敵松島輝空，未能上演奇蹟。賽後，溫瑞博在接受採訪時難掩失落地表示：「在決賽中自己輸掉兩分，這是我自己也無法接受的現實。但沒辦法，事實擺在這裡，可能差距還很大吧，自己還是需要多去磨練、多去經歷。」林詩棟則在賽後緩頰，認為雙方都發揮了最高水平，並強調這次參賽的選手都非常年輕（皆為00後），希望這次的挫折能成為大家迅速成長的養分。這場時隔36年的失利，不僅暴露出中國男桌梯隊銜接的隱憂，也考驗著教練團未來在國際大賽中的調度智慧。