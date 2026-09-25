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奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）與路易斯安那州立大學（LSU）於今日證實，NBA傳奇球星、聯盟史上首位最有價值球員（MVP）得主佩提特（Bob Pettit）已於台灣時間周四過世，享壽93歲。佩提特擁有輝煌的11年職業生涯，且全數效力於老鷹隊（當時主場在密爾瓦基與聖路易斯）。他是NBA史上首位突破2萬分大關的球員，在1964-65賽季退役時，他以20,880分位居當時的聯盟歷史得分王，並抓下12,849個籃板，生涯場均可貢獻26.4分與16.2籃板。回顧佩提特的職業生涯，他11個賽季全數入選全明星賽，四度獲選全明星賽MVP（這項紀錄至今僅有柯比·布萊恩（Kobe Bryant）能與之並列），並兩度奪下例行賽MVP（1956年、1959年）。其中在1958年，佩提特帶領聖路易斯老鷹隊在總冠軍賽中，擊敗了強權波士頓塞爾提克隊（Boston Celtics），奪下老鷹隊史至今唯一一座NBA總冠軍，這也短暫中斷了塞爾提克在10年內奪下9冠的綠衫軍霸業。身高6呎9吋（約206公分）、體重205磅的佩提特，被視為改變打法的先驅。名人堂發文悼念指出，他是一名技術全面的長人，不同於早期只會在禁區背框單打的中鋒，他是最早面框進攻的長人之一，憑藉著出色的體能與不服輸的意志，對籃球歷史留下了深遠影響。在進入NBA前，佩提特是大器晚成的LSU明星球員，曾連續三年奪下東南聯盟（SEC）的得分王。他與「手槍」皮特·馬拉維奇（Pete Maravich）和俠客·歐尼爾（Shaquille O'Neal）是LSU唯三入選籃球名人堂的球員，校方更在主場館外為他立有銅像，並退休了他的50號球衣（老鷹隊則退休了他的9號球衣）。佩提特於1970年入選籃球名人堂，並名列NBA歷史75大球星。退役後，他回到家鄉從事金融與銀行顧問工作，近年來也時常出現在LSU與紐奧良鵜鶘隊（New Orleans Pelicans）的比賽場邊，為後輩加油打氣。