美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump），當地時間24日晚上陪同總統川普（Donald Trump），在白宮東廳設宴款待中國國家主席習近平、夫人彭麗媛。面對國宴場合，梅蘭妮雅並未選擇傳統晚禮服，而是以一身黑色褲裝亮相，展現一貫俐落時尚的造型風格。
英國《每日郵報》報導，梅蘭妮雅當晚穿著的黑色上衣，品牌疑似為聖羅蘭（Saint Laurent）、價格約2300美元，領口以大型蝴蝶結作為主要設計；下身則搭配杜嘉班納（Dolce&Gabbana）黑色高腰壓紋長褲，價格約1945美元。
此外，梅蘭妮雅還以黑色尖頭高跟鞋、鑽石耳釘搭配整體造型，長髮向後梳起，維持簡約而正式的晚宴風格。
過去梅蘭妮雅出席重要場合時，也曾多次選擇褲裝。《每日郵報》引述美國造型顧問甘迺迪（Cynthia Kennedy）的說法，聲稱梅蘭妮雅的穿著選擇，不一定遵循傳統第一夫人形象，而是偏好歐洲精品品牌，以及她自己熟悉的風格。
甘迺迪透露：「她明確表示，這份工作是她按照自己的意願做的，遵循她自己的規則，對於為了扮演任何角色而去打扮自己這件事，她並不感興趣。」
除了賓客造型，今晚白宮東廳的布置也融入中國文化元素。梅蘭妮雅辦公室表示，宴會現場以紅色桌巾、深紅色大麗花及雷根時期的鍍金餐具布置，紅色則取其在中國歷史與文化中的象徵意義。晚宴並安排軍樂演奏及表演，賓客以1972年美中外交史上的「和平祝酒」為靈感，舉杯飲用美國頂級酒莊－史瑞堡酒廠（Schramsberg）氣泡酒。
這場國宴也是習近平此次訪美行程的重要場合。除了川普政府要員，包括蘋果、輝達、微軟、特斯拉等企業高層也受邀出席。在美中雙方針對貿易、人工智慧及科技議題持續交涉之際，白宮以高規格國宴款待中國代表團，也成為此次峰會的另一個焦點。
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此外，梅蘭妮雅還以黑色尖頭高跟鞋、鑽石耳釘搭配整體造型，長髮向後梳起，維持簡約而正式的晚宴風格。
甘迺迪透露：「她明確表示，這份工作是她按照自己的意願做的，遵循她自己的規則，對於為了扮演任何角色而去打扮自己這件事，她並不感興趣。」
除了賓客造型，今晚白宮東廳的布置也融入中國文化元素。梅蘭妮雅辦公室表示，宴會現場以紅色桌巾、深紅色大麗花及雷根時期的鍍金餐具布置，紅色則取其在中國歷史與文化中的象徵意義。晚宴並安排軍樂演奏及表演，賓客以1972年美中外交史上的「和平祝酒」為靈感，舉杯飲用美國頂級酒莊－史瑞堡酒廠（Schramsberg）氣泡酒。
這場國宴也是習近平此次訪美行程的重要場合。除了川普政府要員，包括蘋果、輝達、微軟、特斯拉等企業高層也受邀出席。在美中雙方針對貿易、人工智慧及科技議題持續交涉之際，白宮以高規格國宴款待中國代表團，也成為此次峰會的另一個焦點。
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