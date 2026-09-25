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隨著2026-27賽季NBA訓練營即將於下週開始，在巨星詹姆斯（LeBron James）轉投費城76人後，總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時語出驚人地表示，這是他執教3年來「陣容首次真正契合」。不過隨著休賽季多位強援加盟，湖人隊也面臨殘酷的裁人選擇，對此《ClutchPoints》名記西格爾（Brett Siegel）認為，小將克內克特（Dalton Knecht）與哈迪（Jaden Hardy）將在訓練營上演生死鬥。休賽季期間，湖人球團圍繞唐西奇進行了大規模的補強，不僅以4年1.3億美元大約重金引進中鋒凱斯勒（Walker Kessler），更陸續補進葛林姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）等多名即戰力。談到後詹姆斯時代的全新陣容，總教練雷迪克語氣充滿信心：「這大概是我來到這裡3年來，第一次真正感覺到所有的陣容組合完美契合。球員的角色將變得更加明確，如果你無法達成球隊對側翼與防守端的要求，你就不會獲得上場時間，這就是現實。我們這禮拜已經和球員進行過溝通，這將自然而然地帶來良性競爭，且每個人都有機會為勝利帶來影響。」然而，湖人的兵多將廣也帶來了名單爆滿的甜蜜負擔。根據《ClutchPoints》權威記者西格爾（Brett Siegel）指出，湖人必須在開季前將陣容精簡至15人標準名單，這讓射手克內克特（Dalton Knecht）與後衛哈迪（Jaden Hardy）直接陷入「二選一」的名額爭奪戰。西格爾透露，早在上季交易截止日前，湖人就曾開放聽取克內克特的交易報價，甚至到了今年夏天，將他買斷或釋出的討論聲浪依然沒停過，「克內克特在訓練營中將面臨與哈迪競爭的極大壓力，如果最終是克內克特遭到裁員，我一點都不會感到意外。」