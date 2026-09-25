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中秋節是極陰日！4生肖要躲月：馬別出門、猴最危險

4大生肖「馬、牛、羊、猴」在這段時間容易受到陰煞影響，應避免賞月及減少夜間戶外活動。

▲古人認為月亮屬「陰」，月亮越大代表陰氣越重。中秋當晚月亮是整年中最圓、最亮，也是最接近地球時刻，因此又稱「極陰日」。（圖／取自Pexels）

📍生肖馬

📍生肖牛

📍生肖羊

📍生肖猴

▲屬猴是今年中秋節最需要避月的生肖，因當日正沖，長時間暴露月光下恐影響情緒，建議避免前往溪邊、湖畔等範圍活動。（圖／新北市觀旅局提供）

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今（25）日是一年一度的中秋節佳節，但根據命理專家小孟老師表示，中秋節當晚是極陰日，，能讓財運與感情運勢旺到不行。2026中秋節在9月25日，並與教師節形成4天連假，不過小孟老師提醒，中秋節是極陰日，古人認為月亮屬「陰」，月亮越大代表陰氣越重。中秋當晚月亮是整年中最圓、最亮，也是最接近地球時刻，又稱「極陰日」。屬馬人士因今年犯太歲，容易受到月光影響「財帛宮」，戶外賞月過久可能會感到頭暈、集中力不足等，建議晚上5時後盡量待在室內。屬牛須注意健康和心理情緒狀況，如長時間賞月可能出現精神混亂、做錯決定等情況。如難以避免外出，可隨身攜帶紅包避邪，更應留意言行舉止，避免與其他人有言語衝突。屬羊在中秋期間容易受到月亮引力影響，睡眠品質下降、影響精神狀態。中秋節期間應避免上山及靠近樹林烤肉。若一定要去，則可穿著鮮色衣服擋陰氣。屬猴者在今年中秋節最需要避月，由於屬猴當日正沖，長時間暴露月光下恐影響情緒，建議避免前往溪邊、湖畔等範圍活動。中秋節是月亮最圓時刻，民間相傳月圓也代表感情順利的象徵。若是單身者，建議在中秋節9月25日00:00時擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外並雙手合十向著月亮禱告說「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣會在下一次中秋夜準備月餅與糕點來答謝你。」而太陰娘娘為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」。民間以農曆八月十五日中秋節那天訂定為「太陰娘娘」誕辰。若有戀人想讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半或暗戀者照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，且必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神祝福。中秋節為土地公生日，想求得工作旺財運可在月圓時找23枚硬幣，因為農曆8月15日（中秋）等於8+15為23。記得硬幣的頭朝上，數字朝下，並將23枚硬幣放一個圓圈後坐在圓圈內，坐下時雙腳要盤坐，並且在前方放一個碗，碗內要放入黑矅岩水晶、白水晶，象徵太極黑與白。完成上述步驟後，向上天稟報說「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇。」唸49遍後起身並將所有硬幣集結起來，中秋後找空閒時間與你想存的錢一起存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起五罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」拜完後一天喝一罐，連喝五天，有些人祈求完後還會夢見土地公托夢。