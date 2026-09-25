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2026年名古屋亞運游泳賽場上，中國19歲小將張展碩在男子800公尺自由式決賽中，以7分42秒49的成績奪金並刷新亞運紀錄。隨後，他在僅休息20分鐘的情況下，再度投入男子4×100公尺自由式接力決賽，與隊友潘展樂、趙家悅、王浩宇聯手以3分10秒60摘金，同時打破亞洲紀錄。短短不到一小時內連拿兩面金牌，讓張展碩在本屆亞運的累積金牌數達到6面，根據中國媒體《上觀新聞》、央視報導，成為亞運史上首位達成單屆「六金王」成就的男子游泳選手，超越了中國前輩沈堅強在1990年北京亞運創下的單屆5金紀錄。本屆亞運會，張展碩堪稱「勞模」，報名了100公尺至1500公尺共五個自由式單項及兩項接力賽。在稍早的賽程中，他已接連在男子200公尺自由式（破亞洲紀錄）、1500公尺自由式、男子4×200公尺自由式接力（破亞洲紀錄）拿下金牌。此外，他雖僅在男子4×100公尺混合式接力預賽登場，但依亞運規定，決賽隊伍奪金，預賽選手同樣可獲頒金牌。張展碩最令人震撼之處在於他強大的全能統治力。一般游泳選手多專精於單一距離，但他卻能完美兼顧爆發力與耐力，實現從200公尺到1500公尺的全段覆蓋，且皆達到亞洲頂尖水準。在多場賽事中，他展現了驚人的後程衝刺能力與絕殺爆發力，屢次在落後的情況下完成逆轉。自名將孫楊淡出賽場後，中國男子中長距離自由式曾陷入漫長的人才斷層，亞洲霸主地位一度落入日韓手中。張展碩的橫空出世，徹底填補了這項空白，並正式終結了日韓在該項目的長期壟斷。他在200公尺自由式決賽中，於最後50公尺游出驚人的25秒96分段速度，絕殺了保持亞洲紀錄的韓國名將黃宣優；在4×200公尺接力中，他更以一己之力追回1.89秒的劣勢，逆轉日本奪冠，被隊友潘展樂盛讚為「奇蹟之子」。