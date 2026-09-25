中秋節全台賞月指數出爐！中央氣象署提及，今年中秋呈現「十五的月亮十七圓」，真正滿月將於周日（27日）凌晨0時49分出現；氣象專家賈新興表示，中秋連假以「秋老虎」為主，雙北、嘉義以南午後有局部陣雨，不過入夜雨勢趨緩，整體仍適合烤肉賞月。
最圓月亮在周日 月出時間一次看
中央氣象署資料顯示，2026年中秋呈現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻出現在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分；今天中秋節，月出時間約在下午4時51分左右，周六下午5時24分左右，周日下午5時57分左右，下周一則是晚上6時34分左右。
秋老虎發威！中秋全台多雲到晴
氣象專家賈新興提及，台灣中秋連假天氣以「秋老虎」型態為主，由於高壓籠罩台灣至長江流域，基本上全台多雲到晴，中午左右比較炎熱，且要注意午後在北北基、嘉義以南地區，可能出現對流導致的陣雨，入夜雖然趨緩，雲量依舊偏多，不過整體來說還是適合賞月、烤肉的中秋連假。
氣象署也補充，今天各地多雲到晴，白天氣溫偏暖熱，降雨熱區極小， 僅午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地與其他山區有零星降雨，入夜後對流消散。如果想賞月，全台大部分地區夜間雲量少，條件相當不錯，迎風面東半部雖偶有零星雲系，但仍有極高機會在雲縫中賞月。
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中央氣象署資料顯示，2026年中秋呈現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻出現在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分；今天中秋節，月出時間約在下午4時51分左右，周六下午5時24分左右，周日下午5時57分左右，下周一則是晚上6時34分左右。
氣象專家賈新興提及，台灣中秋連假天氣以「秋老虎」型態為主，由於高壓籠罩台灣至長江流域，基本上全台多雲到晴，中午左右比較炎熱，且要注意午後在北北基、嘉義以南地區，可能出現對流導致的陣雨，入夜雖然趨緩，雲量依舊偏多，不過整體來說還是適合賞月、烤肉的中秋連假。
氣象署也補充，今天各地多雲到晴，白天氣溫偏暖熱，降雨熱區極小， 僅午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地與其他山區有零星降雨，入夜後對流消散。如果想賞月，全台大部分地區夜間雲量少，條件相當不錯，迎風面東半部雖偶有零星雲系，但仍有極高機會在雲縫中賞月。