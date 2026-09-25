2026微博音樂盛典（WMA）23日在江蘇無錫舉辦，許多知名歌手親自現身典禮，資深音樂人黃舒駿昨（24）日在臉書分享一張大合照，除了他還有庾澄慶、任賢齊、小蟲、趙傳，全是重量級音樂人，網友一看讚嘆這5人含括1985年至2000年的華語樂壇黃金年代。
一張音樂人合照含金量破表 黃舒駿：加起來出道多少年
黃舒駿發文寫下：「問題不是這幾個人加起來多少歲，而是加起來出道多少年？寫過多少歌？唱過多少演唱會？」隨文附上一張含金量破表的合照，可見任賢齊、黃舒駿、庾澄慶、小蟲（本名陳煥昌）和趙傳排排坐留影，每個人的金曲代表作不勝枚舉，畫面相當難能可貴。
5位天王級音樂人熱門金曲太多 網友：這幾個都是傳奇
隨意盤點這5位音樂人的經典作品，任賢齊〈心太軟〉、〈對面的女孩看過來〉；黃舒駿〈馬不停蹄的憂傷〉、〈戀愛症候群〉；庾澄慶〈情非得已〉、〈讓我一次愛個夠〉；小蟲〈小雨來得正是時候〉、〈我是不是你最疼愛的人〉；趙傳〈我是一隻小小鳥〉、〈我很醜，可是我很溫柔〉等。
網友看了照片紛紛留言：「五大咖弄個大巨蛋吧！讓我們年代做個漂亮ending」、「小蟲，寫了太多好聽又膾炙人口的歌太有才了」、「敬！最閃亮無敵的華語樂壇，曲曲動人字字深刻的每一首，在青春記憶中響起啊」、「這幾個人都是傳奇」、「真不想承認，竟然我都認識」、「都是大師」、「再+周華健+伍思凱+王傑+小虎隊應該就縱橫1980-2000了！」
資料來源：黃舒駿臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃舒駿發文寫下：「問題不是這幾個人加起來多少歲，而是加起來出道多少年？寫過多少歌？唱過多少演唱會？」隨文附上一張含金量破表的合照，可見任賢齊、黃舒駿、庾澄慶、小蟲（本名陳煥昌）和趙傳排排坐留影，每個人的金曲代表作不勝枚舉，畫面相當難能可貴。
隨意盤點這5位音樂人的經典作品，任賢齊〈心太軟〉、〈對面的女孩看過來〉；黃舒駿〈馬不停蹄的憂傷〉、〈戀愛症候群〉；庾澄慶〈情非得已〉、〈讓我一次愛個夠〉；小蟲〈小雨來得正是時候〉、〈我是不是你最疼愛的人〉；趙傳〈我是一隻小小鳥〉、〈我很醜，可是我很溫柔〉等。
網友看了照片紛紛留言：「五大咖弄個大巨蛋吧！讓我們年代做個漂亮ending」、「小蟲，寫了太多好聽又膾炙人口的歌太有才了」、「敬！最閃亮無敵的華語樂壇，曲曲動人字字深刻的每一首，在青春記憶中響起啊」、「這幾個人都是傳奇」、「真不想承認，竟然我都認識」、「都是大師」、「再+周華健+伍思凱+王傑+小虎隊應該就縱橫1980-2000了！」
資料來源：黃舒駿臉書