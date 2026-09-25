中秋連假來到第一天，除了團圓烤肉之外，也可以找個好地點與親友們一同賞月。而旅遊平台Booking.com也提到，根據調查超過7成的旅人有意願前往光害較少的地方，追尋純淨星空與難得天象。《NOWNEWS今日新聞》盤點全台灣北、中、南、東，包含上山、下海、遊河等行程，8大賞月秘境資訊一次看。
Booking.com推薦2026全台5大賞月秘境：
📍台北陽明山：
陽明山距離市區僅需短時間車程，是北部旅人夜間出遊的首選。其中擎天崗草原以開闊無垠的視野著稱，少了都市的光害與喧囂，最適合靜心仰望明月。
📍宜蘭蘭陽：
到宜蘭蘭陽，可以選擇在夜晚搭船出航，看月光灑落在無邊的海面上，閃爍出銀色波光，還可能邂逅飛魚躍出水面。
📍南投清境農場：
南投清境農場的白天是綿延草原與悠閒羊群的田園風光，夜晚則換上另一種風貌：抬頭望去，滿天繁星與明月在高山之巔展開最真實的天幕。
📍墾丁龍磐公園：
位於墾丁國家公園內的龍磐公園，以壯闊的紅土台地、珊瑚礁崩崖與起伏的海岸地形聞名，直面浩瀚無垠的太平洋，氣勢磅礡。這裡遠離光害，是南台灣最頂尖的觀星據點之一。夜晚月光映照大地與海面，氣勢恢宏，令人屏息。
📍花蓮吉安：
吉安鄉位在花蓮縱谷入口，兼具山、谷、海三重景致，可同時俯瞰縱谷層疊的山巒與稻田，以及遠方靜靜延展的太平洋，成為東部最具層次感的賞月地點之一。
另外，綜合網友意見，也有幾處不錯的賞月地點：
📍台北大屯山：
大屯山主峰海拔約 1092 公尺，是陽明山國家公園車輛可直達的最高點，擁有360度環景視野。可欣賞台北盆地萬家燈火，更可遠眺明月與星空。
📍台中高美濕地：
被網友們封為「一生中必去一次美景」的高美濕地，除了風車、生態、濕地還有夕陽等景觀，夜晚更可以欣賞到月光灑落，以及皎潔明月倒映在水中的美景。
📍台南安平運河：
主打搭船遊安平運河，古蹟與現代燈光倒映水面，在微風拂面、月光溫柔俯視下，慢遊夜晚的府城。
氣象署公布賞月指數 最佳賞月時刻出爐
中央氣象署資料顯示，2026年中秋呈現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻出現在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分；今天中秋節，月出時間約在下午4時51分左右，周六下午5時24分左右，周日下午5時57分左右，下周一則是晚上6時34分左右。
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📍台北陽明山：
陽明山距離市區僅需短時間車程，是北部旅人夜間出遊的首選。其中擎天崗草原以開闊無垠的視野著稱，少了都市的光害與喧囂，最適合靜心仰望明月。
到宜蘭蘭陽，可以選擇在夜晚搭船出航，看月光灑落在無邊的海面上，閃爍出銀色波光，還可能邂逅飛魚躍出水面。
📍南投清境農場：
南投清境農場的白天是綿延草原與悠閒羊群的田園風光，夜晚則換上另一種風貌：抬頭望去，滿天繁星與明月在高山之巔展開最真實的天幕。
📍墾丁龍磐公園：
位於墾丁國家公園內的龍磐公園，以壯闊的紅土台地、珊瑚礁崩崖與起伏的海岸地形聞名，直面浩瀚無垠的太平洋，氣勢磅礡。這裡遠離光害，是南台灣最頂尖的觀星據點之一。夜晚月光映照大地與海面，氣勢恢宏，令人屏息。
吉安鄉位在花蓮縱谷入口，兼具山、谷、海三重景致，可同時俯瞰縱谷層疊的山巒與稻田，以及遠方靜靜延展的太平洋，成為東部最具層次感的賞月地點之一。
另外，綜合網友意見，也有幾處不錯的賞月地點：
📍台北大屯山：
大屯山主峰海拔約 1092 公尺，是陽明山國家公園車輛可直達的最高點，擁有360度環景視野。可欣賞台北盆地萬家燈火，更可遠眺明月與星空。
📍台中高美濕地：
被網友們封為「一生中必去一次美景」的高美濕地，除了風車、生態、濕地還有夕陽等景觀，夜晚更可以欣賞到月光灑落，以及皎潔明月倒映在水中的美景。
主打搭船遊安平運河，古蹟與現代燈光倒映水面，在微風拂面、月光溫柔俯視下，慢遊夜晚的府城。
氣象署公布賞月指數 最佳賞月時刻出爐
中央氣象署資料顯示，2026年中秋呈現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻出現在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分；今天中秋節，月出時間約在下午4時51分左右，周六下午5時24分左右，周日下午5時57分左右，下周一則是晚上6時34分左右。