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花蓮光復洪災昨天滿1年，花蓮縣議會和在地團隊原擬26日舉辦「走過泥濘，遇見光！光復感恩生活節」，感謝國人幫忙，並邀請到光復走走。沒想到綠委陳培瑜發文爆料，國民黨團總召傅崐萁疑似施壓，導致單位拒絕出借場地，議長張峻也證實此事，稱傅撂話「敢租給張駿試試看」。對此，傅崐萁辦公室代轉國民黨花蓮縣議會黨團聲明，痛斥拿出證據否則應道歉，更說鏟子超人不是任何人的選舉道具。花蓮縣議會國民黨團嚴正指出，「疑似」不能當證據，問號不能當判決，政治想像更不能成為公開影射他人的工具。既然張峻、陳培瑜聲稱有人致電施壓，就應立即向社會交代：誰打電話、打給誰、何時致電、談話內容為何，以及是否具備錄音、通聯紀錄、簡訊或在場證人。若拿不出任何可供查證的資料，就無權把傅崐萁委員與花蓮縣政府描繪成所謂「幕後黑手」。黨團表示，光復車站前廣場及停車場為臺鐵資產，並由臺鐵委外管理；場地使用的申請、協調與核准，權責應由臺鐵及其管理單位依程序處理，並非花蓮縣政府權責。陳培瑜已表示交通部與臺鐵並未反對活動，目前場地已開始布置、活動也將照常舉行。既然活動正常推進，就更應清楚說明：究竟是誰阻擋了什麼？相關人士不能只用一句「疑似」便製造政治懸疑劇，要求花蓮鄉親照單全收。黨團說，「有證據，就全部攤在陽光下，我們支持依法徹查，絕不護短；沒有證據，就應立即撤回指控、刪除不實影射，並向遭影射者及花蓮鄉親公開道歉。」，「光復感恩生活節」原本應該是向鏟子超人與全台志工表達感謝的公益活動，不應被扭曲為攻擊政治對手的舞台。一邊高喊「不要傷害光復」，一邊以未經證實的指控撕裂花蓮；一邊感謝鏟子超人的付出，一邊把志工善意包裝成選舉政治，才是真正消費光復、傷害鏟子超人。黨團強調，若本次活動使用花蓮縣議會名義、預算或其他公共資源，就必須依法公開相關決議、契約、支出及執行內容，接受全體議員與縣民監督。花蓮縣議會不是任何人的競選總部，公共資源不是候選人的政治提款機，鏟子超人更不是任何人的選舉道具。「鏟子超人鏟走的是泥濘，不是讓政治人物拿來鏟除證據、掩埋真相。光復需要的是重建，不是政治鬼故事；鄉親需要的是真相，不是充滿問號的抹黑文章。」