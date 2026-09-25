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「鞍馬王子」李智凱在2026名古屋亞運挑戰男子鞍馬金牌3連霸失利，以總分14.333分抱憾拿下第5名。經過沉澱，李智凱今（25）日透過社群平台發文吐露心聲，坦言「夢碎了，也醒了」，但感謝所有支持者的無條件相挺，讓他能在低谷中依然看見光。現年30歲的李智凱，在2018雅加達亞運、2023年杭州亞運都在鞍馬項目奪下金牌，本屆以衛冕者的身份挑戰金牌3連霸，但最終無法如願。本屆競技體操鞍馬項目由烏茲別克選手朱拉耶夫（Utkirbek Juraev）以總和14.733奪下金牌，銀牌、銅牌得主分別是伊朗選手阿曼（Arman Khodaei Valehzaghard）、日本選手橋本大輝。李智凱今日在貼文中表示，自己都有看到每一條訊息，也聽到了場邊與螢幕前的加油聲。「坦白說，是因為有你們這般無條件的相挺，我才能一直堅持走到這裡。」對於未能寫下最完美、最漂亮的結局，他感到遺憾，直言競技體育就是如此殘酷，「痛得很真實，但也讓我這麼愛這項運動。」儘管在最拿手的鞍馬項目受挫，李智凱的亞運賽程尚未完全結束。他在文中振作喊話：「夢想雖然受挫，但賽程還沒結束。今日還有賽事，收拾好心情，拍拍灰塵重新站起來！」並邀請大家繼續為台灣體操代表隊加油。昨日的決賽，李智凱拿出難度分5.700的套路，執行分獲8.633，以總和14.333分作收，未能繼2018雅加達、2022杭州亞運後再度登頂。雖然3連霸夢碎，但他展現出的運動家精神與奮戰不懈的態度，依然贏得全場掌聲與國人的支持。