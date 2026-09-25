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通車以來首次！疏運一開始就破新高

收假三大重點

綠色燈號

中秋連假前夕，高鐵湧入人潮，單日旅運人次達到34.8萬人次，創下通車以來新高；其中單是南向旅客就高達20萬人次、刷新單向旅運紀錄。昨（24）日桃園站更發生旅客在站務人員引導下，讓欲前往雲林彰化的旅客先上車，以免錯過末班車。高鐵分析原因，並有3點提醒，避免下週收假時再遇到壅塞。台灣高鐵昨日單日旅運量，改寫2023年10月1日中秋收假日寫下33萬8千人次的紀錄；昨日南下旅客更首度超過20萬人次，較單向次高紀錄（2023年4月1日清明假期首日）多出1.8萬人次，也是自高鐵通車營運以來，首度在疏運一開始就突破運量新高。高鐵公司分析，這次中秋節連假首日，正逢國人最重視的中秋團圓日，故大量旅客集中在昨日傍晚下班後湧入車站、準備返鄉，造成晚間搭乘自由座的旅客必須花更多時間排隊等候，所幸車站整體秩序良好，旅客皆順利上車。本次台灣高鐵現有34組列車全數出動，將運能服務開到最大；6天共加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計6天提供1,150班次的旅運服務。另，台灣高鐵陸續引進N700ST新世代列車，首批新車將在明年7月上線營運，屆時將可擴大運能。高鐵三大重點呼籲旅客，希望讓收假車潮更順暢一、 利用離峰、分散搭乘：準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY 「生活頻道」，掌握當日各站，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。二、 禮讓對號座旅客優先上車：於月台上排隊等候上車的自由座旅客，請優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程，共同維護乘車秩序。三、 列車到站時請保持上、下車動線暢通：站立車間通道的旅客，請於，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。