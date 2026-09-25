中秋連假天氣大致穩定，舒力基颱風預計周末北轉，對台灣直接影響不大，中央氣象署預報員賴欣國表示，舒力基持續朝西北西移動，周六起受太平洋高壓減弱影響北轉，並轉向東北、朝日本南方海域移動。連假期間多雲到晴，西半部高溫約33至34度；10月1日起東北季風南下，北部、東半部雨勢增多，氣溫也將下降。
舒力基颱風周末北轉 對台無直接影響
賴欣國指出，舒力基颱風距離台灣約1130公里，強度緩慢上升中，有機會成為中颱，路徑朝西北西方向前進，受到太平洋高壓減弱影響，周六、周日會出現北轉，對琉球造成影響，最終往東北，朝日本南方海域移動，對台灣沒有直接影響。
中秋賞月指數 桃園以南至中部條件最佳
賴欣國說明，今天中秋節，水氣有略微增多，迎風面東半部、恆春半島會有零星降雨，午後在高屏、山區也有零星降雨，周六至下周三水氣減少，降雨主要落在山區、午後為主；下周四（10月1日）新一波東北季風南下桃園以北、東半部都會有零星降雨出現，山區中午過後有短暫陣雨。
中秋賞月條件，賴欣國提及，桃園以南至中部雲量最少，賞月條件最佳，南台灣受到午後對流雲系發展，入夜前可能雲量還是比較多，但入夜後雲層逐漸散開，也有很高機率看見月亮，基隆北海岸、大台北、東半部入夜則是雲量多，不過依舊有機會賞月。
9月底前多雲到晴 下周後半颱風發展仍觀察
賴欣國強調，9月底之前，台灣附近沒有太明顯的天氣系統影響，大致上是多雲到晴的天氣型態，下周後半段，菲律賓東方仍是適合颱風發展的環境，是否有颱風，或對台灣造成影響仍須觀察。
氣溫方面，中秋連假各地溫暖炎熱，西半部白天高溫普遍有33至34度左右，中南部近山區、內陸地區溫度更高，下周四隨著東北季風南下，整體都有略為下降的情形。
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賴欣國指出，舒力基颱風距離台灣約1130公里，強度緩慢上升中，有機會成為中颱，路徑朝西北西方向前進，受到太平洋高壓減弱影響，周六、周日會出現北轉，對琉球造成影響，最終往東北，朝日本南方海域移動，對台灣沒有直接影響。
賴欣國說明，今天中秋節，水氣有略微增多，迎風面東半部、恆春半島會有零星降雨，午後在高屏、山區也有零星降雨，周六至下周三水氣減少，降雨主要落在山區、午後為主；下周四（10月1日）新一波東北季風南下桃園以北、東半部都會有零星降雨出現，山區中午過後有短暫陣雨。
中秋賞月條件，賴欣國提及，桃園以南至中部雲量最少，賞月條件最佳，南台灣受到午後對流雲系發展，入夜前可能雲量還是比較多，但入夜後雲層逐漸散開，也有很高機率看見月亮，基隆北海岸、大台北、東半部入夜則是雲量多，不過依舊有機會賞月。
賴欣國強調，9月底之前，台灣附近沒有太明顯的天氣系統影響，大致上是多雲到晴的天氣型態，下周後半段，菲律賓東方仍是適合颱風發展的環境，是否有颱風，或對台灣造成影響仍須觀察。
氣溫方面，中秋連假各地溫暖炎熱，西半部白天高溫普遍有33至34度左右，中南部近山區、內陸地區溫度更高，下周四隨著東北季風南下，整體都有略為下降的情形。