我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府秘書處志工隊現有33位銀髮志工，其中半數以上為熟齡長者，成為市政大樓導覽的重要推手。志工們將個人生活經驗融入建築歷史與便民服務講述中，不僅成功展現「活躍老化」與「世代共融」的價值，也將市府大樓打造為市民認識台中的溫暖窗口。「台中市在少子化的當下人口不減反增，突破 286 萬人躍升全台第二大城，您覺得是什麼原因呢？」這是 76 歲志工葉大哥最常使用的開場白，短短一句提問總能勾起參訪者的好奇心。秘書處表示，志工們穿梭在市政大樓間，沒有生硬的講稿，只有真實的生活經驗與真誠分享，讓看似嚴肅的行政空間增添許多溫暖與人情味。導覽過程中，長輩們分享自己與台中共同成長的回憶，讓參訪者不僅「看見」建築，更能從故事中深刻感受城市的發展脈動。秘書處指出，志工隊成員各自具備專長，其中高齡91歲的魏大哥是最年長的志工，每週堅持從豐原搭乘公車前來服務。只要遇到樂齡參訪團，魏大哥總是主動請纓，運用熟悉的四句聯及台灣俚語拉近彼此距離，透過一個故事、一段回憶，帶領大家沉浸在專屬這棟建築的時光旅程中。隨著台灣邁入高齡化社會，這群長輩已成為秘書處不可或缺的人力資源。對志工而言，導覽不僅是志願服務，更是持續參與社會、回饋城市的生活方式，將累積的人生智慧轉化為跨世代的連結。秘書處邀請民眾下次來到台中市政府時放慢腳步，跟著這群充滿故事的銀髮志工走一趟，發現市政大樓不一樣的「隱藏視角」。