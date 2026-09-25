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2026年名古屋亞運輕艇靜水競速項目傳來捷報！代表中華隊出戰男子C艇單人（C-1）500公尺決賽的好手賴冠傑，以1分49秒042的優異成績奪下銅牌。這不僅是台灣輕艇代表隊在本屆亞運的首面獎牌，也是賴冠傑個人連續兩屆在亞運賽場上站上頒獎台。隨著這面得來不易的銅牌入袋，中華代表團目前累計共獲得1金、4銀、12銅，總計17面獎牌。在今日的男子C-1 500公尺決賽中，各國好手精銳盡出。賴冠傑展現穩定的配速與爆發力，划出1分49秒042的佳績，最終僅次於中國選手季博文與烏茲別克選手杰尼索夫（Vladlen Denisov），光榮摘下銅牌。上屆杭州亞運，賴冠傑在男子C-1 1000公尺項目中上演絕地大逆轉，奪下台灣史上第一面亞運輕艇靜水競速金牌，感動無數國人，更讓他成為台灣奧運史上首位取得輕艇靜水競速參賽資格的選手。雖然在今年的巴黎奧運賽場上，他於男子C-1 1000公尺項目無緣挺進準決賽，但歷經最高殿堂的洗禮後，賴冠傑將經驗轉化為養分，再度於名古屋亞運發起挑戰並成功奪牌。從事輕艇運動長達13年的賴冠傑，背後有著一段動人的故事。出身宜蘭的他，最初其實是練鉛球出身，後來因為發現輕艇隊的同學可以晚進教室、提早下課去訓練，加上他優異的體格條件獲得教練青睞，才陰錯陽差轉戰水上運動。儘管輕艇在台灣屬於冷門運動，平時獲得的關注度不高，一路上也有許多人勸他放棄，但賴冠傑始終咬緊牙關在水面上拚搏。支撐他堅持下去的最大動力，就是已故的母親。他曾答應媽媽要在這項運動中成為頂尖選手，如今他不僅達成了對母親的承諾，更期許能透過自身的影響力，讓世界看見台灣，也讓更多台灣人願意嘗試並支持水上運動。