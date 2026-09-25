全家隱藏版好康引爆搶購潮！近期民眾發現原價99元的「FamilyMart collection 倉石一樹聯名踝襪」打3折出清，一包3雙30元（單雙10元），遭內行狂掃30雙！記者實測全家APP「地圖趣」並回顧過去門市走訪經驗，揭密「大倉儲門市」挖寶成功率更高的隱藏眉角。
🟡3雙只要30元！日本名設計師聯名款搶瘋
近期「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書」臉書社團引爆話題的「全家神襪」，背景其實大有來頭！該款商品為全家自有品牌 FamilyMart Collection 2017年與日本知名潮流設計師「倉石一樹（Kazuki Kuraishi）」聯名推出的黑白灰踝襪。去年底《NOWNEWS今日新聞》採訪「倉石一樹羽絨外套1490⭢298元」時，該款聯名襪出清特價為「3雙50元」，如今門市價格竟直接下殺至「3雙30元」（折合單雙僅 10 元），價格比過往「更殺」，高 CP 值瞬間引爆全台民眾瘋搶。
🟡內行一口氣掃30雙！直呼一雙10元太划算
超狂折扣在網路上傳開後，不少網友紛紛分享戰利品，有人一次掃走 8 包、10 包，甚至有內行民眾興奮表示自己一口氣買了 23 包（相當於 69 雙襪子），直呼「一雙 10 元當免洗襪穿都划算」。不過網友評價呈現兩極，部分買家大讚台灣製造、舒適好穿，但也有曾購買過的民眾提醒該款襪子穿久較易鬆脫起毛球，但以 10 元價格來看依然物超所值。
🟡記者實測全家地圖趣！大倉儲門市挖寶率高
想搶便宜該如何查詢？記者實際打開全家 App 點選「地圖趣」並進入「挖寶專區 精選好物3折起」實測，周圍門市該款襪子雖已售罄、無顯示庫存，但仍有涼感衣等折扣品，不過App上只顯示品名，沒有標示價格，相當可惜。
值得一提的是，《NOWNEWS今日新聞》記者過去走訪汐止福德一路門市時，曾直擊現場有滿滿的 298 元倉石一樹聯名羽絨外套（原價1490元）與 218 元羽絨背心現貨；店員當時低調透露，「擁有較大倉儲空間的門市」會接收鄰近店家賣不完的出清商品，因此民眾若想尋找這類稀有出清神物，鎖定此類大門市成功挖寶的機率往往更高！
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近期「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書」臉書社團引爆話題的「全家神襪」，背景其實大有來頭！該款商品為全家自有品牌 FamilyMart Collection 2017年與日本知名潮流設計師「倉石一樹（Kazuki Kuraishi）」聯名推出的黑白灰踝襪。去年底《NOWNEWS今日新聞》採訪「倉石一樹羽絨外套1490⭢298元」時，該款聯名襪出清特價為「3雙50元」，如今門市價格竟直接下殺至「3雙30元」（折合單雙僅 10 元），價格比過往「更殺」，高 CP 值瞬間引爆全台民眾瘋搶。
超狂折扣在網路上傳開後，不少網友紛紛分享戰利品，有人一次掃走 8 包、10 包，甚至有內行民眾興奮表示自己一口氣買了 23 包（相當於 69 雙襪子），直呼「一雙 10 元當免洗襪穿都划算」。不過網友評價呈現兩極，部分買家大讚台灣製造、舒適好穿，但也有曾購買過的民眾提醒該款襪子穿久較易鬆脫起毛球，但以 10 元價格來看依然物超所值。
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想搶便宜該如何查詢？記者實際打開全家 App 點選「地圖趣」並進入「挖寶專區 精選好物3折起」實測，周圍門市該款襪子雖已售罄、無顯示庫存，但仍有涼感衣等折扣品，不過App上只顯示品名，沒有標示價格，相當可惜。
值得一提的是，《NOWNEWS今日新聞》記者過去走訪汐止福德一路門市時，曾直擊現場有滿滿的 298 元倉石一樹聯名羽絨外套（原價1490元）與 218 元羽絨背心現貨；店員當時低調透露，「擁有較大倉儲空間的門市」會接收鄰近店家賣不完的出清商品，因此民眾若想尋找這類稀有出清神物，鎖定此類大門市成功挖寶的機率往往更高！