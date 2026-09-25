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有「香港王力宏」之稱的男星李治廷宣布當爸爸了！他今（25）日在微博曬出寶寶小手與大人手掌交疊的照片，寫下「新添一員，闔家圓滿」，並附上一顆紅色愛心，簡短8字分享家中迎來新成員的喜悅。曾在《武媚娘傳奇》飾演唐高宗李治、受到觀眾關注的他，如今在戲外迎來父親的新身分。李治廷在貼文中沒有長篇描述，而是透過一張照片報喜。畫面中大人的掌心放著粉紅色花朵造型糕點，寶寶的小手則搭在手掌下方，大小手相依的模樣，搭配「新添一員，闔家圓滿」的文字，傳達迎接新生命的幸福。不過貼文沒有透露孩子的性別、出生日期及其他細節，也沒有公開寶寶正臉，而是以小手入鏡，對寶寶的隱私保護到家。李治廷因外型神似王力宏，被冠上「香港王力宏」稱號，但除了外貌受到討論，他也以音樂與戲劇作品累積知名度。2009年，他推出首張專輯《今天開始》，正式展開歌手生涯，隨後也跨足電影演出。他在電影《歲月神偷》中嶄露頭角，並於2010年獲得香港電影金像獎最佳新演員獎；演唱的電影歌曲〈歲月輕狂〉也拿下最佳原創電影歌曲獎，讓他在出道初期便獲得肯定。對不少台灣觀眾而言，李治廷最令人印象深刻的角色，就是古裝劇《武媚娘傳奇》中的唐高宗李治。他與飾演武媚娘的范冰冰有大量對手戲，角色從皇子走向帝王，感情與權力之間的拉扯，也成為劇情重要看點。隨著《武媚娘傳奇》受到關注，李治廷的古裝形象更加深入人心，之後也參與《功夫瑜伽》等作品，持續拓展戲路。