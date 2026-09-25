女星胡婷婷演過好萊塢電影《BJ單身日記：男人禍水》、《非法入侵》和台劇《姊妹》，2016年嫁給相識16年的老同學兼紐約律師Adam，後來產下一名混血兒子「QQ」，此後淡出演藝圈，全心投入家庭生活，她的父親胡志強今（25）日中秋節分享8歲外孫上小學的照片，感性寫下：「人生很長，慢慢長大就好。」
胡婷婷兒子上小學 胡志強：外公替你加油
今天上午，胡志強在臉書公開混血外孫的近照，只見第一天上小學的QQ穿著整套學校制服，立正站好，靦腆地對著鏡頭咧嘴笑，十分可愛，胡志強感慨地說：「看著照片，腦中卻還是那個小小的孩子，一轉眼，已經背起書包，開始人生另一段新的旅程。」
胡志強跟遠在紐約的愛孫說：「上小學的第一天，對你來說，也許只是既期待又有點緊張的一天；對外公來說，卻是一張值得好好收藏的照片。祝福我的小外孫，上學快樂！希望你保持好奇、認真學習，也別忘了多交幾個好朋友。人生很長，慢慢長大就好。外公在台灣替你加油！」
胡志強退休有孫萬事足 多次分享孫子照片
近年來，胡志強經常大方分享孫兒的照片，大展全職爺爺的溫馨生活，QQ滿月時，他首度秀出外孫的正面照，感性地說「我真的很幸福，現在有了第二個孫子，特別與大家分享，希望每位好朋友都幸福」，QQ迎來5歲生日，胡志強也PO出長大後的外孫照片說「外孫不小心長大了！與我感情超好，他的笑容也像我小時候一樣燦爛」，疼愛外孫的心情溢於言表。
資料來源：胡志強臉書
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今天上午，胡志強在臉書公開混血外孫的近照，只見第一天上小學的QQ穿著整套學校制服，立正站好，靦腆地對著鏡頭咧嘴笑，十分可愛，胡志強感慨地說：「看著照片，腦中卻還是那個小小的孩子，一轉眼，已經背起書包，開始人生另一段新的旅程。」
胡志強跟遠在紐約的愛孫說：「上小學的第一天，對你來說，也許只是既期待又有點緊張的一天；對外公來說，卻是一張值得好好收藏的照片。祝福我的小外孫，上學快樂！希望你保持好奇、認真學習，也別忘了多交幾個好朋友。人生很長，慢慢長大就好。外公在台灣替你加油！」
近年來，胡志強經常大方分享孫兒的照片，大展全職爺爺的溫馨生活，QQ滿月時，他首度秀出外孫的正面照，感性地說「我真的很幸福，現在有了第二個孫子，特別與大家分享，希望每位好朋友都幸福」，QQ迎來5歲生日，胡志強也PO出長大後的外孫照片說「外孫不小心長大了！與我感情超好，他的笑容也像我小時候一樣燦爛」，疼愛外孫的心情溢於言表。
資料來源：胡志強臉書