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▲哥倫比亞閃電宣布與伊朗斷交！（圖／截自維基百科）

哥倫比亞外交部24日正式宣布一項重大外交決策，基於國家與西半球安全考量，哥國已於9月19日正式與伊朗斷絕外交關係，這項消息也象徵哥倫比亞外交政策出現重大轉向，備受國際關注。綜合伊朗國際、安納杜魯新聞社報導，哥倫比亞外交部在聲明中明確指出，這項斷交決定已於9月19日正式生效，主要基於政府的外交政策優先事項，其中涵蓋打擊跨國犯罪與保護國家安全等核心考量。外交部進一步說明，斷交理由除了國家安全層面的顧慮之外，更直指德黑蘭當局涉嫌與國際恐怖分子及毒品恐怖集團勾結，措辭相當強硬，同時哥國也對伊朗近期在中東地區的種種行徑表達嚴正關切。除了上述安全隱憂，聲明中也具體點名伊朗多項爭議作為。哥國外交部表示，在決策過程中，同時考量了伊朗境內已獲證實的侵犯人權事件、對未捲入中東衝突國家所發動的攻擊行動、封鎖荷莫茲海峽，以及當局刻意阻撓國際原子能總署（IAEA）核查伊朗核計畫範圍等作為，這些因素皆被納入評估考量。哥國外交部在聲明中直言：「這些事實已經消磨並破壞哥倫比亞對伊朗伊斯蘭共和國政府的信任。」不過哥倫比亞方面也特別澄清，這項斷絕外交關係的決定，並不代表同步終止與伊朗之間的領事關係，兩國實務往來管道仍將保留一定彈性。這項重大外交轉變，其實與哥倫比亞近期的政權交替息息相關。哥倫比亞總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）自今年8月正式上任以來，便積極著手重新調整國家整體結盟關係，外交政策方向出現明顯轉彎。目前哥國新政府正加快腳步，積極推動恢復與以色列之間的雙邊關係，此舉等於徹底扭轉前任總統裴卓（Gustavo Petro）過去針對加薩種族滅絕事件，所採取的強硬立場，顯示哥倫比亞在中東議題上的外交路線，正經歷一場全面性的重新洗牌，後續發展動向值得持續觀察。