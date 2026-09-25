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iPhone 18 Pro才賣一週爆災情！Face ID解鎖失敗當機重啟

假如臉部辨識失敗，iPhone就會立即停止反應，數秒之後就會強制重新啟動

這應該是最新版的iOS 27軟體Bug，並不是Face ID本身硬體壞掉。

▲蘋果手機iPhone18 Pro才剛開賣一週，就傳出手機會因為Face ID解鎖失敗造成當機重啟。（圖／記者葉政勳攝）

蘋果證實iPhone 18 Pro災情！下週推出軟體更新修正

表示現在內部已經確認可以用軟體來修復問題，用戶沒有必要去更換新機，預計在下週會推出修正更新

蘋果最近才剛開賣iPhone 18 Pro系列新機一週，沒想到就傳出重大災情，許多人在使用Face ID解鎖失敗之後，手機就會突然當機不能觸控，甚至會直接重新開機。對此，Apple官方也證實災情，表示問題可以透過軟體修正，預計下週就會推出更新，如果有問題的果粉要儘速更新軟體。根據科技媒體9to5Mac報導指出，iPhone 18 Pro系列新機經過測試人員實測之後，如果要用Face ID解鎖手機畫面時，，最後回到手機鎖定畫面，已經有不少人已經回報問題發生。不過這項問題並不是發生在iPhone 18 Pro所有用戶，雖然今年iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今年重新設計Face ID系統，紅外線相機首度被移至螢幕下方，許多人認為可能是初次嘗試的硬體設備出包，但9to5Mac認為，由於9to5Mac近日在網站流量分析中發現「iOS 27.0.1」測試蹤跡，MacRumors也觀察到相同情況，外界因此推測，iPhone 18 Pro系列新機的Face ID當機重啟問題，很可能會由iOS 27.0.1一併修正。對此，Apple官方也證實災情，，屆時如果有問題的果粉一定要記得更新，不過正式軟體版本是不是「iOS 27.0.1」沒有證實，就要等蘋果到時候公告為主囉！