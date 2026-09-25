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▲北屯和平里長候選人張又仁結合中秋與土地公聖誕，攜手「小龍健身」猛男教練於和平里福德祠前熱力快閃。(圖／張又仁提供2026.9.25)

「中秋吃烤肉，不要長肥肉」北屯區土地公廟前今(25)日出現猛男健身隊伍，引發鄉親圍觀！適逢中秋與土地公聖誕，和平里長候選人張又仁串聯在地健身品牌，將傳統民俗結合健康運動，帶領里民現場舒展筋骨；現場同步發放限量 500 份的「幸運筊杯」文化小物，熱絡氣氛瞬間嗨翻社區。張又仁表示，希望藉由活動邀請里民朋友一起動一動，同時推廣運動健身觀念，特別提醒大家，「中秋吃烤肉，不要長肥肉；月圓人團圓，我們的臉不能圓！」此外，活動特別發放附有和平里福德祠歷史小卡的「幸運筊杯」，希望用年輕、有趣的方式，讓不同世代更認識在地信仰與文化，未來也將持續推動社區與不同世代的交流。在地商家「小龍健身」余政翰表示，感謝張又仁邀請參與社區活動，小龍健身一直希望能將運動帶進社區，讓更多人知道運動並非年輕人專利。小龍健身除了成人重訓外，也規劃兒童與幼兒體適能、兒童空翻、防身術、街舞，以及成人泰拳、減脂雕塑等不同課程，希望讓全家大小都能找到適合自己的運動方式，讓運動成為日常生活的一部分。和平里福德祠主委蔡安表示，和平里福德祠歷史悠久近90年、香火鼎盛，樂見透過多元化的宣傳方式，讓更多年輕人認識在地土地公。張又仁強調，傳統信仰除了延續地方文化，更是凝聚社區的重要力量，未來會持續串聯在地團體與資源，讓傳統文化、健康生活與社區交流創造更多不同的可能。