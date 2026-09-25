2026亞洲運動會棒球超級循環賽就是今天！今（25）日 17:30 中華隊對決中國隊大戰開打，臺北市與新北市政府同步舉辦戶外大螢幕免費直播派對。臺北表演藝術中心與新北市民廣場雙雙開放入座，現場不僅邀請主播徐展元與人氣啦啦隊女孩熱力帶動，更舉辦抽獎並免費發放應援小物。《NOWNEWS今日新聞》整理雙北直播地點、女孩卡司與活動完整資訊一次看。
🟡台北表演藝術中心直播！啦啦隊女孩卡司名單
臺北市政府於「臺北表演藝術中心」舉辦直播派對，現場打造 400 吋大螢幕讓球迷體驗熱血氛圍。9 月 25 日場次於 15:30 開放入座、17:30 賽事正式開打，當天出席的味全龍啦啦隊女孩卡司包括沛沛、霖霖、賴可與馬妹，將在現場帶領全民一起熱力應援。
🟡新北市民廣場派對！徐展元攜手啦啦隊坐鎮
新北市政府則在「新北市民廣場」同步鎖定 17:30 中華隊對決中國隊的精彩大戰。新北場次特別邀請知名棒球主播徐展元親臨現場坐鎮主持，並由 Fubon Angels 啦啦隊陣容（呱呱、貝兒、維心、Jessy）熱力登場，帶領全場球迷將應援聲浪傳送到名古屋賽場。
🟡現場拍照打卡抽好禮！免費贈送國旗應援物
兩地活動皆準備豐富好禮！台北場民眾與現場製作物合影、公開發文打卡並加上指定 Hashtag（#全城應援 #臺北挺你GOFORWIN），將貼文截圖上傳至粉專，即有機會獲得質感吹風機等現場限量好物；新北場則於現場免費發放國旗與應援小物，送完為止。
💡雙北觀賽天氣與外出穿搭提醒
根據中央氣象署最新天氣預報資訊，今（25）天雙北地區為多雲時晴的天氣，白天高溫約攝氏 31 至 32 度（體感溫度高達 35 度），紫外線指數偏高且感受較為悶熱；夜間氣溫則會轉涼，降至 23 至 26 度之間。提醒提早前往臺北表演藝術中心或新北市民廣場卡位觀賽的球迷，白天外出請做好防曬並多補充水分；傍晚起降雨機率降至 0%，微涼的夜間觀賽相當舒適，建議隨身攜帶薄外套備用，盡情享受戶外熱血為中華隊加油的夜晚！
我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市政府於「臺北表演藝術中心」舉辦直播派對，現場打造 400 吋大螢幕讓球迷體驗熱血氛圍。9 月 25 日場次於 15:30 開放入座、17:30 賽事正式開打，當天出席的味全龍啦啦隊女孩卡司包括沛沛、霖霖、賴可與馬妹，將在現場帶領全民一起熱力應援。
新北市政府則在「新北市民廣場」同步鎖定 17:30 中華隊對決中國隊的精彩大戰。新北場次特別邀請知名棒球主播徐展元親臨現場坐鎮主持，並由 Fubon Angels 啦啦隊陣容（呱呱、貝兒、維心、Jessy）熱力登場，帶領全場球迷將應援聲浪傳送到名古屋賽場。
兩地活動皆準備豐富好禮！台北場民眾與現場製作物合影、公開發文打卡並加上指定 Hashtag（#全城應援 #臺北挺你GOFORWIN），將貼文截圖上傳至粉專，即有機會獲得質感吹風機等現場限量好物；新北場則於現場免費發放國旗與應援小物，送完為止。
💡雙北觀賽天氣與外出穿搭提醒
根據中央氣象署最新天氣預報資訊，今（25）天雙北地區為多雲時晴的天氣，白天高溫約攝氏 31 至 32 度（體感溫度高達 35 度），紫外線指數偏高且感受較為悶熱；夜間氣溫則會轉涼，降至 23 至 26 度之間。提醒提早前往臺北表演藝術中心或新北市民廣場卡位觀賽的球迷，白天外出請做好防曬並多補充水分；傍晚起降雨機率降至 0%，微涼的夜間觀賽相當舒適，建議隨身攜帶薄外套備用，盡情享受戶外熱血為中華隊加油的夜晚！
更多「名古屋亞運」相關新聞。