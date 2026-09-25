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天功公主1小時1000萬台幣 一天就能賺3000萬

賺太多錢 把現金＋金條埋在日本6處

男星為挖寶搬家 一處寶藏超過20億日圓

天功公主介紹

▲日本男星金田哲為了挖到天功公主埋的寶藏，直接從東京搬家到山梨縣。（圖／IG@satoshi_kanada）

日本67歲國際幻術師「天功公主（引田天功）」靠水中逃脫、爆破逃脫等大型魔術紅遍世界，但驚人的不只表演規模，還有賺錢的速度，她日前公開海外演出酬勞，在美國拉斯維加斯工作每小時高達5000萬日圓（約台幣1000萬元），一年約演出300場；更狂的是，因為賺來的錢多到花不完，她乾脆把現金、金條、珠寶甚至土地權狀埋進日本各地6處，每處價值至少20億日圓（約台幣4億元），合計至少120億日圓（約台幣24億元），後來男星金田哲為了挖到她的寶藏，直接從東京搬去山梨縣定居。天功公主日前登上文化放送節目《生島浩的周日早晨9點檔》談起自己長年在世界各地表演的收入，她透露工作據點遍及日本、美國及歐洲，尤其在拉斯維加斯演出時，酬勞並非單純計算站在台上的時間，而是從離開化妝間的那一刻就開始跳表，一直到演出結束，「換算成日圓，大概是5000萬日圓。」等於工作1小時就能進帳約台幣1000萬元；她有時一天還得連演3場，若以相同酬勞計算，單日最高就可能進帳1.5億日圓（約台幣3000萬元）。而天功公主一年約演出300場、實際工作約200天，其中海外演出約200場，讓主持人聽到數字當場被嚇到。天功公主也從20多年前開始進行現實版「藏寶計畫」，陸續在日本6處土地埋下財寶，不是塞幾疊鈔票意思一下，每一處價值都超過20億日圓，6處合計至少120億日圓。寶箱裡除了經過特殊包裝保存的現金，還有金條、珠寶、土地相關文件，她過去甚至公開過巨大的鑽石原石，透露同等級的珍寶也被放進藏寶內容。至於地點，她只透露都是自己或熟人持有的土地，會先請業者挖洞，再親自把寶箱運到現場，以重型機具埋進地下，目前甚至已經開始物色第7個藏寶地點。這批寶藏也釣出「職業尋寶獵人」挖掘，日本搞笑藝人金田哲為了找到20億日圓，去年底乾脆從東京搬到山梨縣，並在今年2月40歲生日時親自宣布：「雖然很突然，但我搬到山梨了，理由就是『天功公主埋藏金』。」當時他原本只是憑直覺認為其中一處可能藏在山梨，沒想到天功公主後來真的證實，6個地點中確實有一處就在山梨縣，直接讓他的尋寶人生突然有了希望。搬家至今他仍沒有放棄，日前上廣播被問到進度時還笑稱「我的本職就是尋寶」，透露只要看到可疑的灌木叢就會特別跑去查看，甚至曾直接向天功公主確認「每處真的有20億日圓嗎？」得到的回答則是礙於法律只能說「大概是這個價格」，實際價值甚至可能更高。至於為什麼要把鉅款埋進土裡，天功公主的理由很單純卻也很荒謬，就是「多到不知道怎麼花」，她過去買過超跑、船、私人飛機，甚至連島都買過，偏偏買完又很少使用，最後索性改變花錢方式，認為與其繼續買東西放著，不如把財寶埋起來，未來若真的有人找到，也能讓對方開心，證實這些「埋藏金」並非節目效果。天功公主本名板倉滿里子，今年67歲，1980年12月15日正式繼承第一代引田天功的名號，成為「第二代天功公主」，之後將事業版圖一路拓展至海外，以大型幻術、水中逃脫、爆破逃脫等高難度演出打開國際知名度，並曾長期生活於拉斯維加斯。除了站上舞台，她也投入格鬥技活動、電視節目製作及拍賣相關事業，曾與美國拍賣公司Julien's Auctions合作，參與麥可傑克森私人收藏品拍賣；多年來也持續捐款給孤兒院、身心障礙者設施、搜救犬培育團體及日本國內外災區。