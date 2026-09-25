我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於美國職棒底特律老虎隊的台灣旅美好手李灝宇（Hao-Yu Lee），近期在打擊區的表現猶如猛虎出閘。根據底特律當地體育廣播電台《97.1 The Ticket》的專訪報導，自6月1日以來，李灝宇的打擊率高達.292，不僅在全隊排名第一，放眼全美國聯盟（AL）符合打席數的打者中也名列前10。這位備受期待的台灣二壘手，不僅用手中的球棒征服了球迷，更讓老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）讚不絕口。辛區在受訪時表示：「他（李灝宇）在每一個打席都展現出極強的競爭力。他非常專注，擊球強勁且選球極佳，我認為他已經明白自己屬於大聯盟這個舞台。」後者直言李灝宇現在不但爆發力十足，現在選球決策也做得很好，這就是他每一打席都能擊出強勁擊球的原因。然而，李灝宇本季的大聯盟之路並非一帆風順。今年春訓期間，他受到腹斜肌傷勢困擾，4月份被升上大聯盟初期，面對頂級投手的強度顯得有些水土不服。在一個半月的時間裡，他的打擊率僅.205，最終在6月初遭到下放。李灝宇向《97.1 The Ticket》坦言，當時的自己缺乏自信。「剛上大聯盟時，我覺得每個人都比我強。雖然剛從傷勢中恢復，但那只是藉口。」不過，就在他被下放前，總教練辛區在辦公室對他說了一番話：「把你下放不是因為你不夠好，只是球隊現在需要名額空間。」這句話宛如一劑強心針，為李灝宇日後的強勢回歸埋下伏筆。不到兩周後，重返大聯盟的李灝宇彷彿脫胎換骨。在對陣休士頓太空人隊的比賽中，他不僅頻頻敲安，更獲得了太空人當家二壘手、準名人堂球星奧圖維（Jose Altuve）對其揮棒機制的讚賞。隨後在面對紐約洋基隊（Yankees）時，李灝宇更是從賽揚名投柯爾（Gerrit Cole）手中敲出安打。他回憶道：「那一刻我心想，哇，我連柯爾的球都打得到，那我能應付任何投手。他可是拿過賽揚獎的，而我擊中了他的球。」這兩次關鍵的經驗，徹底摧毀了李灝宇心中的自我懷疑，讓他堅信自己有能力與世界上最好的投手抗衡。數據顯示，李灝宇的揮棒極具特色，非常善於將球推向反方向。本賽季美聯至少350個打席的打者中，只有托雷斯（Gleyber Torres）和關（Steven Kwan）將球擊向反方向的比例高於他。「他擊球非常強勁，而且在選球決策上做得非常好，」辛區稱讚道，「我的意思不是他從不追打壞球，每個打者都會。但隨著他專注於好球帶的控制，他總是能把球打得很結實。」談到打擊策略的改變，李灝宇表示：「剛上大聯盟時，我只想抓快速球打，常常用猜的，導致追打很多壞球。現在我學會冷靜下來，保持耐心，專注尋找自己設定的球路。」這份耐心與選球眼，搭配他原本就具備的強勁擊球力道，正是李灝宇能在老虎隊陣中脫穎而出、甚至成為球隊不可或缺的進攻核心的關鍵蛻變。