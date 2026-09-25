日本富士電視台晨間節目內播出的超人氣電視動畫《吉伊卡哇》動畫，今（25）日宣布10月2日起暫停新作播出，改以過去反響熱烈的「人氣回顧版」接棒，預計一路播至12月25日，共25回，新作動畫則預計於2027年1月重新開始。
富士電視台指出，此次《吉伊卡哇》回顧放送將從10月2日播出早期人氣集數第6話開始，10月6日當周則接力推出「なんとかバニア」篇等熱門系列。電視播出部分維持每周二、周五於《鬧鐘電視》內播出，每周五也會將該系列完整整理成特別影片，於《めざましテレビ》官方YouTube、TVer及FOD限時免費播放，讓粉絲可以一次補完完整故事。
《吉伊卡哇》停播3個月 2025年也有前例
事實上，這並不是《吉伊卡哇》首次因新系列製作而暫停新作，早在2025年4月，動畫就曾休止約3個月，期間同樣改播過去反響較大的集數，直到同年7月恢復新系列播出，因此這次從10月至12月的安排，也與過去做法相似，主要以人氣回顧內容填補新作空檔，官方則預計在2027年1月恢復新故事。
值得一提的是，這次動畫調整正值《吉伊卡哇》劇場版熱潮延續之際，《電影吉伊卡哇 人魚島的祕密》今年7月24日上映後持續吸引觀眾，截至9月23日累計動員已突破1133萬人次，票房突破165億日圓；9月19日推出的第5彈入場特典「祕密本」更收錄原作者Nagano繪製插圖與漫畫，共52頁，採數量限定方式發放。
而電影特典熱度也讓《吉伊卡哇》近期持續成為話題焦點，第5彈「祕密本」不僅是原作者親自繪製內容，更收錄「人魚篇」早期構想相關插圖，讓粉絲能看到電影製作背後的不同設定，隨著電影熱度延續、動畫則進入人氣篇回顧期，粉絲接下來可以先重溫經典集數，等到2027年1月再迎接《吉伊卡哇》新作回歸。
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事實上，這並不是《吉伊卡哇》首次因新系列製作而暫停新作，早在2025年4月，動畫就曾休止約3個月，期間同樣改播過去反響較大的集數，直到同年7月恢復新系列播出，因此這次從10月至12月的安排，也與過去做法相似，主要以人氣回顧內容填補新作空檔，官方則預計在2027年1月恢復新故事。
值得一提的是，這次動畫調整正值《吉伊卡哇》劇場版熱潮延續之際，《電影吉伊卡哇 人魚島的祕密》今年7月24日上映後持續吸引觀眾，截至9月23日累計動員已突破1133萬人次，票房突破165億日圓；9月19日推出的第5彈入場特典「祕密本」更收錄原作者Nagano繪製插圖與漫畫，共52頁，採數量限定方式發放。
而電影特典熱度也讓《吉伊卡哇》近期持續成為話題焦點，第5彈「祕密本」不僅是原作者親自繪製內容，更收錄「人魚篇」早期構想相關插圖，讓粉絲能看到電影製作背後的不同設定，隨著電影熱度延續、動畫則進入人氣篇回顧期，粉絲接下來可以先重溫經典集數，等到2027年1月再迎接《吉伊卡哇》新作回歸。