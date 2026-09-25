我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎隊台灣旅美好手李灝宇近期在打擊區屢建奇功，逐漸展現出站穩大聯盟的實力。然而，在球棒火燙的背後，李灝宇也坦承自己的守備能力仍有一段路要走，並將其視為今年休賽季必須努力克服的首要課題。李灝宇近期的打擊表現令人印象深刻。上週五對陣芝加哥白襪隊（White Sox）時，他在8局落後2分的情況下，將一顆時速高達97英里的偏高快速球轟出右外野大牆，幫助老虎隊完成從2比8落後到11：8逆轉勝的壯舉。而在更前一週對陣科羅拉多落磯隊（Rockies）時，他在第8局纏鬥了12球後，擊出打在右外野全壘打牆上的清壘三壘安打，一棒定音。不僅如此，他本季的關鍵一擊還包括7月在小熊隊主場（Wrigley Field）8局上的打破僵局三分砲，以及8月對陣巨人隊（Giants）延長賽的代打超前安打。更重要的是，李灝宇面對左右投的打擊數據相當平均，這對於長年依賴「左右打輪替」（platoon）調度的老虎隊來說，意義非凡。23歲的他，正用手中的棒子為自己爭取進入球隊未來核心陣容的討論之中。然而，要成為球隊的先發主力，李灝宇在防守端面臨著嚴峻的考驗。底特律當地體育廣播電台《97.1 The Ticket》列出數據指出，本賽季他在二壘防區的進階守備數據為「出局製造值」（Outs Above Average, OAA）-5，三壘則是-6，無論是守備範圍還是臂力，都在聯盟中敬陪末座。隨著二壘手托雷斯（Gleyber Torres）將在季後成為自由球員，老虎隊明年的二、三壘防區預計會有空缺。如果李灝宇能提升守備能力，他將有極大機會爭取到先發位置。對於明年的角色定位，李灝宇笑著表示現在想還太早：「我當然希望能成為每天先發的球員，但這不是我能決定的。我能在休賽季做的就是盡全力訓練，做出調整並提升我的防守。現在我的防守確實不好。」李灝宇展現出強烈的危機意識與進取心：「我必須拚命練習來讓自己變得更好，才能爭取到位置。我不能只會打擊，我需要防守。我必須幫助投手，而不是當投手投出球、球往我這裡打過來時，每個人都感到緊張。我不想要那種情況發生，我知道我可以變得更好。」對於李灝宇本季的成長，總教練辛區（A.J. Hinch）給予高度評價：「他一開始的適應並不完美，但我們一起度過了難關。將他下放後他再次回歸，並逐漸展現出貢獻球隊的能力。我不知道他未來會是先發、輪替還是替補，但他身上確實有值得我們培養的特質。」辛區也點出李灝宇在打擊區的優點：「他在打擊區做對了很多事情。他知道該對哪些球揮棒，他在每一個打席都全神貫注，並給自己創造機會。」