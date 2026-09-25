我是廣告 請繼續往下閱讀

排除本土感染研判為境外移入

同團21人追蹤 住家周邊病媒蚊密度高

彰化日前一對中年夫婦9月中旬時，與親友到越南富國島旅遊，回國後出現症狀，確診登革熱。確診個案病發病前曾至在地火鍋店、五金百貨用餐及購物，並曾至鄰近鄉鎮送貨。其餘同團旅客共21人，分佈在台中、台南、新竹及南投等縣市，已轉知各衛生局進行健康追蹤。本起境外移入登革熱家庭群聚，為兩名同住彰化約50歲夫妻，兩人在9月12日至15日與親友至越南富國島旅遊，並在19日、20日相繼出現發燒、肌肉痛等症狀，其中一人出現皮膚紅疹。21日兩人去醫院門診就醫，不過因症狀持續，22日改赴急診，經NS1快篩陽性，9月23日研判確定，檢體送疾管署複驗定序，目前均住院治療中。疾管署副署長林明誠指出，個案在潛伏期間（9月12日至15日）曾有越南富國島旅遊史。回國後主要在彰化縣居住地工作，發病前曾至在地火鍋店、五金百貨用餐及購物，並曾至鄰近鄉鎮送貨。由於居住地今年無其他確定病例，且鄰近鄉鎮雖有境外移入個案但具時間與距離落差，故排除本土感染，研判感染源為越南境外移入。林明誠說，個案同住者僅夫妻兩人，而同團共21人，分布於台中、台南、新竹及南投等縣市，已轉知各衛生局進行健康追蹤。地方主管機關也在9月23日完成個案住家周邊調查75戶、查獲38個積水容器，其中13個陽性容器，病媒蚊密度偏高。9月24日已進行化學防治，也請醫療院所加強TOCC問診及通報警覺。截至今年9月24日，2022年至2026年同期登革熱境外移入病例數依序為38例、164例、216例、177例、163例。疾病管制署呼籲國人赴登革熱流行地區，務必預防蚊蟲叮咬；回國後兩週內若身體不適，應即刻就醫並主動告知旅遊史。最近氣溫仍適合病媒蚊繁殖，社區仍需注意清除各種積水，以免孳生病媒蚊傳播疾病。