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黃國昌談林廷翰成長歷程 「值得大家共同託付」

喊支持也要監督 黃國昌：完成所有政見承諾

謝國樑喊「2+1席」 曝林廷翰年輕扛家計

基隆市中正區市議員參選人林廷翰今（25）日舉行競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑同台力挺。黃國昌細數林廷翰從地方到中央的歷練，更提到他年紀輕輕便肩負照顧兩名妹妹的家庭重擔，直言這樣一名有責任感的年輕人，「值得大家共同的託付、共同的信賴」；謝國樑則喊出藍白在中正區要拚「2+1席」，盼將過去失去的一席「找回來」。黃國昌致詞時表示，林廷翰年僅24歲，卻已從地方到中央、從國會到基隆市政府，累積完整歷練。他也提到，立委林沛祥7年前就認識林廷翰，當時兩人曾在家扶中心長談兩個小時，討論如何增強兒少福利保障。不過，黃國昌說，大家過去看到的或許是林廷翰在不同公部門的歷練、成熟與專業，但他對林廷翰有更深一層的認識，是上次陪同掃街時，到一間麵攤用餐，從老闆娘口中聽到林廷翰的成長故事。黃國昌轉述，林廷翰生長在困難的家庭，靠著自己的力量一步一步往上走，在母親離開後，更肩負起照顧兩個妹妹的重責大任。他認為，這樣一名年輕、有責任感，能夠扶持整個家庭的年輕人，「值得我們大家共同的託付，值得我們大家共同的信賴」。黃國昌也向中正區選民喊話，11月28日一定要站出來投票，用手中的選票，把這名「善良、真誠、認真、專業」的年輕人送進基隆市議會，讓林廷翰替基隆、中正區鄉親發聲。黃國昌表示，希望林廷翰進入市議會後，一方面支持謝國樑的施政，另一方面也要替鄉親「大力監督謝國樑市長」，督促完成所有政見及承諾。謝國樑致詞時則喊出席次目標，直言今年藍白在基隆中正區「可以拿到2加1席，也就是3席」，他也特別擔任林廷翰榮譽競選總部主任委員，「我們就是要把失去的這一席找回來」。謝國樑表示，他第一次看到林廷翰，是在林的高中畢業典禮，當時林廷翰的母親拉著他的手，告訴他林廷翰對公共事務有興趣、有熱誠。如今林廷翰不僅就讀台大研究所，關注長照、社福領域，過去也曾擔任行政院及基隆市兒少代表。謝國樑也提到，林廷翰年紀輕輕就要自己養家，還要負擔妹妹成長所需，「他等於是一家之主」，形容林廷翰是「非常優秀又辛苦的候選人」，呼籲支持者全力相挺，也喊話民眾黨這次在基隆推出的候選人都要當選。談到自己的選情，謝國樑表示，對連任有信心，並細數上任3年多以來的交通安全、道路、兒少及長者照顧等施政成果。他表示，基隆交通事故相關數據已有改善，包括車對車事故、車對行人事故及酒駕等數據，並稱基隆已成為平均每10萬人交通事故最低的縣市。謝國樑強調，除了自己的連任外，此刻同樣重要的就是讓林廷翰當選，在黃國昌與民眾黨夥伴，加上自己的支持下，希望林廷翰能夠高票進入市議會。最後他更笑稱，自己「不是很愛講話，但最愛喊凍蒜」，隨即帶領現場支持者高喊「林廷翰凍蒜」，將現場氣氛推向高潮。