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金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）近日接受《CNBC》專訪，他明確表示絕不會為了追逐總冠軍而頻繁轉隊，至於大家最關注的「何時退役」的話題，柯瑞不避諱直言自己每天都在思考這個問題，並說：「這兩年，團隊要帶著緊張的感覺去把握機會。」似乎，能看柯瑞穿著勇士球衣在NBA賽場奔馳的機會，真的不多了。談到退役話題，38歲的柯瑞並不避諱：「我每天都會思考這件事，沒有人能夠戰勝時間。但這份思考指導著我的訓練與備戰，督促我做好規劃，同時更加享受打球的時光。我知道未來能上場的日子比走過的日子少，但我依舊熱愛這項運動，且自認還能保持極高的競技水平。」柯瑞也明確表示，接下來這兩年團隊要帶著緊張的感覺去把握機會，並未將新賽季設定為最後一季，但能聽出「咖哩大神」的退役日子真的不遠了。隨著西部強權如雷霆、馬刺等年輕新勢力崛起，加上金塊、湖人、灰狼等強敵環伺，外界對老態漸顯的勇士隊能否再奪冠抱持懷疑。對此，柯瑞展現出絕對的忠誠：「縱觀聯盟歷史，沒有幾支球隊能連續將近20年都是奪冠熱門。我知道很多球員會選擇頻繁轉隊去抱團，但我不是那種球員。」柯瑞表示，自己非常享受幫助勇士「從零重建、重新定義成功」的全新挑戰：「我們當然希望具備爭冠實力，保留勇士籃球的核心，同時找到這支球隊取勝的新方法。簡單來說，我當然想再拿總冠軍，但我更希望我們能重新打出漂亮的比賽。」談到與總教練科爾、戰友格林（Draymond Green）是否有過「三人一起退休」這種心照不宣的約定，柯瑞直言，職業體育的現實讓這種故事結局很難如外界期待般一帆風順，「就像去年附加賽對陣太陽時，我們一度以為教練可能不會回歸了，你只能隨機應變。但我很高興他留了下來，我已經迫不及待要和兄弟們繼續並肩作戰。」至於外界關心的身體狀況，上季因傷缺席近30場比賽的柯瑞表示，自己完全沒感受到競技狀態有所衰退：「完全沒有。關鍵就是保持健康，只要我能維持極高的競技水平，勇士就依然擁有競爭力，這就是我新賽季的唯一計劃。」